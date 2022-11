LAGA Timnas Inggris vs Iran di Piala Dunia 2022 hingga memasuki menit ke-75 berjalan makin seru. The Three Lions -julukan Timnas Inggris- pun masih unggul dengan skor 4-1 di pertengahan babak kedua ini.

Gol tambahan Inggris di babak kedua dicetak oleh Saka pada menit ke-62. Memanfaatkan umpan dari Sterling, Saka yang berada di sisi kanan gawang langsung menggiringnya ke tengah. Dia kemudian melepaskan tembakan keras yang tak bisa dibendung pemain lawan hingga berbuah gol. Timnas Inggris unggul 4-0.

Tertinggal makin jauh, Iran tak tinggal diam. Mereka pun sukses memangkas jarak berkat gol ciamik dari Mehdi Taremi di menit ke-65. Kedudukan berubah menjadi 1-4 untuk keunggulan Inggris.

BACA JUGA: 5 Pemain Andalan Timnas Senegal di Piala Dunia 2022, Nomor 1 Bukan Sadio Mane!

Tak tinggal diam, Timnas Inggris menambah keunggulannya lagi usai memasukkan Marcus Rashford dan Phil Foden. Rashford langsung menjebol gawang Iran di menit ke-71. Inggris unggu; 5-1.

BACA JUGA: Hasil Babak Pertama Timnas Inggris vs Iran di Piala Dunia 2022: Hujan Gol, The Three Lions Unggul 3-0!

Sebelumnya, Timnas Inggris diketahui sudah unggul 3-0 di babak pertama. Keunggulan itu diraih berkat gol Jude Bellingham (35’), Bukayo Saka (46’), dan Raheem Sterling (45+1’).

Laga di babak pertama sendiri sempat terhenti sejenak karena sebuah insiden terjadi kala kemelut tercipta di gawang Timnas Iran. Kiper Iran, Ali Beiranvand, berbenturan dengan rekannya sendiri kala menghadang bola yang datang ke gawangnya. Benturan keras yang terjadi membuat hidung Ali Beiranvand berdarah. Dia pun langsung mendapat perawatan karena terkapar di lapangan. Akhirnya, Ali Beiranvand pun dibawa keluar lapangan. Berikut Susunan Pemain Timnas Inggris vs Iran: Timnas Inggris (4-5-1): Jordan Pickford; Luke Shaw, John Stones, Harry Maguire, Kieran Trippier; Declan Rice, Raheem Sterling, Bukayo Saka, Mason Mount, Jude Bellingham; Harry Kane. Cadangan: Nick Pope, Aaron Ramsdale, Kyle Walker, Jack Grealish, Jordan Henderson, Marcus Rashford, Kalvin Phillips, Eric Dier, Conor Coady, Trent Alexander-Arnold, Phil Foden, Ben White, Callum Wilson, Conor Gallagher. Pelatih: Gareth Southgate. Timnas Iran (4-3-3): Ali Beiranvand; Sadegh Moharami, Milad Mohammadi, Roozbeh Cheshmi, Majid Hosseini; Ehsan Haji Safi, karim Ali, Ahmad Noorollahi; Alireza Jahanbakhsh, Morteza Pouraliganji, Mehdi Taremi. Cadangan: Payam Niazmand, Amir Abedzadeh, Hossein Hosseini, Shojae Khalilzadeh, Saeid Ezatolahi, Karim Ansarifard, Vahid Amiri, Mohammad Kanaani, Saman Ghoddos, Mahdi Torabi, Ali Gholizadeh, Sardar Azmoun, Ramis Rezaeian, Abolfazl Jalali. Pelatih: Carlos Quieroz.