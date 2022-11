SEORANG Unta bernama Camilla, memprediksi pemenang laga Timnas Inggris vs Iran di laga pembuka Grup B Piala Dunia 2022. Setelah melalui proses pemilihan, sang Unta memprediksi The Three Lions –julukan Timnas Inggris– bakal mengatasi perlawanan Iran.

Laga Timnas Inggris vs Iran dilangsungkan di Stadion Internasional Khalifa, Doha, Senin (21/11/2022) pukul 20.00 WIB. Kemenangan di laga ini penting bagi kedua tim demi menjaga peluang lolos ke 16 besar Piala Dunia 2022.

(Suasana latihan Timnas Inggris jelang lawan Iran di Piala Dunia 2022)

Seperti Piala Dunia sebelum-sebelumnya, beberapa pihak menjadikan hewan sebagai alat memprediksi hasil pertandingan. Kali ini, Camilla ditunjuk memberikan bocoran terkait hasil laga Timnas Inggris vs Iran.

Ketika disuguhi bendera Inggris dan Iran di depannya, Camilla melangkahkan kakinya ke salah satu bendera tersebut. Camilla pun menunjuk bendera Inggris dengan hidungnya yang mengisyaratkan The Three Lions bakal meraih kemenangan.

Camilla merupakan seekor unta yang dimiliki warga Leicestershire, Inggris, Jenny dan Vernon Moore. Keduanya menegaskan prediksi yang dilakukan untanya tersebut tidak pernah meleset.

Vernon meyakini Timnas Inggris bakal memiliki jalan yang mulus untuk melaju ke 16 besar Piala Dunia 2022. Pasalnya, Camila disebut selalu memilih bendera Inggris ketika disandingkan dengan bendera tim lain yang juga kontestan Grup B Piala Dunia 2022. “Itu pertanda terbaik untuk pelatih Timnas Inggris Gareth (Southgate) dan anak-anak. Melewati babak penyisihan grup kini ada digenggaman,” ungkap Vernon Moore mengutip dari The Sun, Senin (21/11/2022) "Kami memintanya untuk memilih antara bendera kami dan lawan kami yang diletakkan di atas tiang beberapa meter di depannya. Ia kemudian berbaris lurus ke arah salib St George (Bendera Inggris) setiap saat,” tegas Vernon Moore. Setelah finis keempat di Piala Dunia 2018 dan juara dua Piala Eropa 2020, akankah Timnas Inggris bakal keluar sebagai kampiun Piala Dunia 2022? Menarik untuk dinantikan.