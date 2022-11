ERIK Ten Hag siapkan kejutan untuk laga Manchester United vs Aston Villa. The Red Devils – julukan Manchester United – akan bermain di Old Trafford dalam rangka laga Piala Liga Inggris 2022-2023, Jumat 11 November 2022 dini hari nanti WIB

Cristiano Ronaldo dan kolega punya kesan buruk saat berjumpa Aston Villa. Sebab, Manchester United baru saja menelan kekalahan 1-3 dari tim itu dalam lanjutan Liga Inggris, pekan lalu.

Tak ayal, Erik Ten Hag pun perlu mempersiapkan yang terbaik untuk The Red Devils – julukan Manchester United. Dia menjanjikan bahwa Manchester United akan tetap mempersiapkan diri sebaik mungkin.

"Untuk setiap pertandingan, kami membuat rencana yang tepat. Itu tidak ada bedanya untuk laga besok," kata Erik Ten Hag dilansir dari laman Manchester United, Kamis (10/11/2022).

Pelatih asal Belanda itu mengatakan membuka peluang rotasi pemain akan dilakukan buat tim asuhannya. Dia memastikan bahwa akan ada perubahan di lapangan nantinya namun enggan membeberkannya.

"Kami merencanakan beberapa perubahan. Sebab, kami ingin memainkan laga dengan tim yang kuat," katanya. Erik Ten Hag mengatakan kemenangan adalah target utama dalam laga nanti. Oleh karena itu, dirinya meminta para pemain fokus dan memberikan kontribusi terbaik. "Kami harus menang besok. Itu untuk maju ke babak berikutnya," ujarnya.