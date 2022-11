BARCELONA dipastikan akan menghadapi Manchester United di babak playoff 16 besar Liga Eropa 2022-2023. Menatap laga tersebut, pelatih Blaugrana -julukan Barcelona, Xavi Hernandez menyebut The Red Devils -julukan Manchester United- lawan terburuk yang akan dihadapi timnya.

Seperti diketahui, tim-tim tangguh yang finis di urutan ketiga fase grup Liga Champions 2022-2023 akan berhadapan dengan runner-up babak grup Liga Eropa 2022-2023. Hal tersebut menarik lantaran terdapat sejumlah tim besar yang gagal finis sebagai juara grup Liga Eropa.

Partai Manchester United kontra Barcelona akan menjadi sajian utama. Apalagi, keduanya sering bertemu di beberapa laga Liga Champions, khususnya di final edisi 2008-2009 dan 2010-2011

Xavi Hernandez pun menyebut jika melawan Manchester United adalah hasil pengundian terburuk. Karena dari sejumlah lawan yang berpeluang dapat ditemui, mereka harus berjumpa dengan The Red Devils.

“Pengundiannya telah kembali memberikan kami pertandingan yang paling sulit. Manchester United adalah lawan yang hebat dan terburuk yang bisa kami hadapi,” kata Xavi Hernandez dikutip Football Espana, Senin (7/11/2022).

Bukan tanpa alasan Xavi Hernandez beranggapan demikian. Karena dia melihat Manchester United sudah begitu berkembang, sejak kedatangan pelatih barunya, Erik ten Hag, sehingga berada di lima besar klasemen sementara Liga Inggris 2022-2023.

“Kami harus bermain dengan sangat baik. mereka telah banyak berkembang sejak kedatangan Ten Hag. Mereka saat ini menempati peringkat kelima di klasemen Liga Inggris,” tutupnya.

Selain Barcelona vs Manchester United, laga besar lainnya juga tersaji di babak playoff 16 besar Liga Eropa 2022-2023. Seperti AS Roma vs RB Salzburg dan Sevilla vs PSV Eindhoven.