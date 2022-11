HASIL Olympique Marseille vs Lyon di Liga Prancis 2022-2023 telah diketahui pada Senin (7/11/2022). Bermain di kandang sendiri, Olympique Marseille tampil cukup percaya diri.

Les Olympiens (julukan Olympique Marseille) sukses menundukkan rival abadinya dengan skor 1-0. Adapun gol tunggal Olympique Marseille dicetak oleh Samuel Gigot pada menit ke-43. Hasil ini membuat Olympique Marseille tembus empat besar klasemen Liga Prancis 2022-2023 dengan koleksi 27 poin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Marseille dan Lyon sama-sama berusaha untuk tampil menekan sejak pertandingan dimulai. Meski begitu, Marseille menunjukan awal yang sedikit lebih baik dalam melakukan serangan dan menciptakan beberapa peluang berbahaya.

Lyon terus berusaha mengimbangi permainan yang ditunjukan oleh Marseille agar dapat unggul lebih dulu. Sayangnya, sebagian besar upaya yang dibangun oleh Lyon mampu dipatahkan dengan baik oleh Marseille.

Pada menit ke-43, Marseille baru berhasil memecahkan kebuntuan setelah Samuel Gigot mampu membobol gawang Lyon dengan sundulannya memanfaatkan umpan dari Jordan Veretout. Marseille pun unggul 1-0 atas Lyon.

Tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Lyon untuk bisa kembali menyamakan kedudukan hingga babak pertama berakhir. Oleh karena itu, skor 1-0 untuk keunggulan Marseille pun bertahan hingga turun minum.

Babak Kedua

Tempo permainan yang ditunjukan oleh Marseille dan Lyon lebih melambat di babak kedua. Tidak ada serangan berbahaya yang dilakukan, sehingga tidak ada peluang emas yang didapatkan oleh Marseille dan juga Lyon.

Lyon akhirnya mampu meningkatkan tempo permainan mereka dan menciptakan beberapa peluang yang cukup baik. Sayangnya, lini pertahanan Marseille mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga Lyon belum dapat menciptakan gol penyeimbang.

Walaupun cukup kesulitan, Lyon terus mencoba peruntungannya untuk bisa menyamakan kedudukan di waktu tersisa. Namun mereka masih belum bisa menemukan celah yang sempurna demi mendapatkan poin tambahan.

Hingga akhir pertandingan, tidak ada gol tambahan yang bisa diciptakan oleh kedua tim. Dengan hasil tersebut, Marseille pun berhasil memastikan kemenangan tipis 1-0 atas Lyon sekaligus memastikan poin penuh di laga tersebut.

Susunan pemain Olympique Marseille vs Lyon:

Marseille (3-4-2-1): Pau Lopez; S. Gigot, L. Balerdi, C. Mbemba; Nuno Ravarez, J. Veretout, V. Rongier, J. Clauss; A. Harit, C. Under; A. Sanchez.

Pelatih: Igor Tudor.

Lyon (4-1-2-1-2): Anthony Lopez; N. Tagliafico, C. Lukeba, J. Boateng, M. Gusto; Thiago Mendes; L. Lepenant, M. Caqueret; H. Aouar; A. Lacazette, M. Dembele.

Pelatih: Laurent Blanc.