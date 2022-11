PLZEN –Fans Barcelona boleh merasa senang timnya mampu menang 4-2 atas Viktoria Plzen di laga pamungkas Grup C Liga Champions 2022-2023. Namun, tahukah Anda bahwa Barcelona mencatatkan rekor memalukan karena di laga tersebut bisa dikatakan menjadi pertahanan terburuk Blaugrana di musim ini.

Berlaga di Doosan Arena, pada Rabu (2/11/2022) dini hari WIB, Blaugrana -julukan Barcelona- unggul 2-0 lebih dulu lewat Marcos Alonso (6’) dan Ferran Torres (44’). Setelah itu, tim tuan rumah memperkecil ketertinggalan via penalty Tomas Chory (51’).

Kemudian, Ferran Torres kembali membawa mereka menjauh tiga menit kemudian sebelum akhirnya Tomas Chory mencetak gol keduanya pada menit 63. Untungnya, tim besutan Xavi Hernandez itu mampu mengunci kemenangan mereka dengan gol debut yang ditorehkan Pablo Torre pada menit 75.

Kendati menang, Gerard Pique dan kolega meninggalkan catatan buruk pada pertandingan itu. Mereka mendapat 22 tembakan dari klub Liga Ceko itu dan angka tersebut 11 tembakan lebih banyak dari yang mereka ciptakan ke arah pertahanan lawan.

Dilansir dari Twitter @OptaJose, Rabu (2/11/2022), 22 tembakan melawan Viktoria Plzen tersebut, merupakan tendangan terbanyak yang didapat Barcelona di semua kompetisi musim ini. Selain itu, angka tersebut juga yang paling banyak dalam pertandingan mereka di Liga Champions sejak melawan Bayern Munich di Lisbon pada Agustus 2020 lalu dengan 26 tembakan.

Tentu saja, itu membuktikan bahwa lini pertahanan Blaugrana memang masih kurang kuat musim ini. Alhasil, tak heran jika mereka gagal lolos ke babak 16 besar Liga Champions 2022-2023.

Ya, raksasa Liga Spanyol itu sudah dipastikan tersingkir sejak pekan lalu kala dihajar Munich. Mereka hanya mampu mengamankan posisi ketiga dengan koleksi tujuh poin yang dihasilkan dari dua kemenangan, satu kali imbang dan tiga kali kalah.

Meski begitu, Barcelona masih bisa melanjutkan perjalanan mereka di fase gugur Liga Eropa 2022-2023 setelah finis di peringkat ketiga Grup C Liga Champions. Sedangkan Bayern Munich dan Inter Milan melangkah ke babak 16 besar setelah mengamankan posisi juara dan runner up Grup C.