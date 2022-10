IMPRESIF di laga Manchester United vs West Ham, Harry Maguire tuai pujian dari Erik Ten Hag. Menurut sang pelatih asal Belanda, Harry Maguire bermain dengan bagus ketika The Red Devils – julukan Manchester United – menang dengan skor 1-0 di Old Trafford, Minggu 30 Oktober 2022.

Harry Maguire melalui musim yang berat sejauh ini hingga sempat tergusur dari skuad Manchester United. Namun, bek Timnas Inggris itu mendapat kesempatan kontra West Ham yang membuat Erik Ten Hag tidak menyesal.

"Itu adalah penampilan yang bagus. Tidak mudah ketika Maguire absen beberapa minggu. Dia hanya bermain 45 menit pada hari Kamis lalu," ucap Erik Ten Hag dilansir dari laman resmi Manchester United, Senin (31/10/2022).

Pelatih asal Belanda itu mengatakan West Ham United menampilkan permainan menekan. Namun, pertahanan timnya cukup kokoh untuk mencegah kebobolan.

"Dia luar biasa dalam melindungi kotak. Dia pemain hebat, seorang bek yang sangat bagus dan kami telah melihat itu. Betapa pentingnya dia untuk skuad," katanya.

Erik Ten Hag mengatakan pemain asal Inggris itu harus menjaga konsistensi penampilannya. Tujuannya agar bisa terus memberikan manfaat untuk Manchester United. Â "Saya pikir dia menunjukkan sikap, ketahanan yang baik, dan sedikit kepercayaan diri. Itu bagus untuk dilihat," ucapnya. Berkat kemenangan semalam, Manchester United terus merangsek naik ke papan atas Liga Inggris. Saat ini, tim yang bermarkas di Old Trafford itu bertengger di peringkat kelima dengan 23 poin.