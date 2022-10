JELANG Manchester United vs West Ham, Erik Ten Hag tandai satu hal ini dari The Hammers. Juru taktik asal Belanda itu merasa bahwa The Hammers – julukan West Ham – punya serangan balik yang berbahaya.

Manchester United akan kembali bersaing di pentas Liga Inggris 2022-2023 dengan menghadapi West Ham di Old Trafford, Minggu (30/10/2022) malam WIB. Tiga poin menjadi hal yang wajib bagi tim asuhan Erik Ten Hag demi mendongkrak peringkat mereka di klasemen sementara.

Saat ini, Man United berada di peringkat enam klasemen sementara dengan koleksi 21 poin dari 12 laga. Namun Setan Merah – julukan Man United – masih mengantongi dua laga.

Selisih empat poin dari Newcastle United membuat Man United amat berpeluang mendekati empat besar. Namun sebelum itu, Man United harus melangkahi West Ham yang baru saja mendulang dua kemenangan beruntun di laga sebelumnya.

Ten Hag sadar akan potensi bahaya yang dihadirkan tim asal London Barat tersebut. Eks pelatih Ajax Amsterdam itu memperkirakan bahwa kemenangan harus didapat dengan susah payah.

“Jelas pada hari Minggu, kualitas lawan lebih baik. Pertahanan lebih baik, mereka secara fisik lebih baik, mereka secara teknis lebih baik, jadi itu akan sulit. Jadi kami harus benar-benar bagus di lapangan,” kata Ten Hag dilansir laman resmi klub, Minggu (30/10/2022). Lebih lanjut, Ten Hag juga menyorot gaya bermain lawan yang amat berbahaya. Dirinya mewaspadai serangan balik West Ham yang bisa merepotkan lini belakang timnya. “Pergerakan bola akan dinamis terutama untuk menemukan celah. Kami sadar bahwa Anda harus bagus karena mereka memiliki serangan balik yang bagus, jadi hari Minggu akan jauh lebih sulit. Kami menyadari,” tutupnya.