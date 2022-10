JELANG laga Liga Eropa 2022-2023 HJK Helsinki vs AS Roma, Jose Mourinho wajibkan Giallorossi menang. Giallorossi โ€“ julukan AS Roma โ€“ bermodalkan hasil buruk di akhir pekan usai takluk dengan skor 0-1 dari Napoli di kancah Liga Italia 2022-2023.

AS Roma melanjutkan petualangannya di Liga Eropa 2022-2023 dengan melawat ke Sonera Stadium, Finlandia, Jumat 28 Oktober 2022 dini hari WIB. Ini adalah laga yang wajib dimenangkan oleh tim ibu kota Italia tersebut, mengingat mereka masih berada di peringkat ketiga Grup C dengan ketertinggalan tiga poin dari Ludogorets.

Jose Mourinho mengatakan kemenangan mutlak harus tim asuhannya raih. Tujuannya agar menjadi peluang bisa lolos ke babak gugur.

"Kami tidak membutuhkan reaksi setelah Napoli. Kami membutuhkan hasil besok," kata Jose dilansir dari Tuttomercato, Kamis (27/10/2022).

Mantan pelatih Chelsea itu mengatakan AS Roma bukan hanya harus menang atas HJK. Akan tetapi, juga di laga terakhir melawan Ludogorets, Jumat (4/10/2022).

"Dua pertandingan yang sulit. Jelas kami memiliki masalah. Kami kehilangan banyak hal," ujarnya. Jose Mourinhoย tidak mau AS Roma gagal melewati fase grup Liga Eropa 2022-2023. Oleh karena itu, dirinya menekankan para pemain agar bisa menampilkan performa terbaik. "Kami ingin bertahan pada Liga Eropa. Untuk mewujudkannya kami harus mendapatkan poin," katanya.