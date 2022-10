SEBANYAK 5 top skor Piala Dunia sepanjang masa akan dibahas di sini. Salah satunya adalah legenda Timnas Jerman yang juga pernah merasakan trofi Piala Dunia.

Helatan akbar empat tahun sekali tentu sangat dinantikan penggemar sepakbola. Tim nasional dari berbagai negara bertanding untuk memperebutkan gelar sebagai juara dunia. Setiap negara pastinya mengirimkan para pemain terbaik.

Membukukan gol dalam Piala Dunia menjadi impian para pesepakbola. Momen ini akan menjadi kenangan berharga dan meningkatkan citra pemain di dunia sepakbola.

Menjadi yang terbaik dalam hal mencetak gol di Piala Dunia tentu tidak mudah. Namun,beberapa pemain ini dapat membuktikannya, siapa saja mereka?

Tercatat Piala Dunia memiliki beberapa top skor terbaik sepanjang masa. Berikut adalah 5 top skor Piala Dunia sepanjang masa.

Berikut 5 Top Skor Piala Dunia Sepanjang Masa

5. Pele, Brasil (12 gol)





Pele menempati posisi kelima top skor Piala Dunia sepanjang masa. Ia mencetak 12 gol dalam Piala Dunia. Tentunya, prestasi ini membuat Pele dinobatkan sebagai pemain legendaris.

Selain sebagai top skor, pemain dengan nama asli Edson Arantes do Nascimento pernah merasakan trofi Piala Dunia. Tak cuma sekali, legenda Santos ini telah memberikan tiga trofi Piala Dunia di tahun 1958, 1962, dan 1970.

Berbagai penghargaan individu pun diraihnya. Dia terbilang sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa dan itu diakui oleh The International Federation of Football History & Statistics (IFFHS) sebagai World Player of the Century.

4. Just Fontaine, Prancis (13 gol)





Just Fontaine merupakan legenda sepakbola Prancis. Selama aktif bermain, eks striker OGC Nice dan Stade Reims ini telah sukses mengukir 13 gol di pentas Piala Dunia.

Uniknya, ke-13 gol tersebut diciptakan dalam satu edisi Piala Dunia, yaitu pada tahun 1958. Fontaine pernah mencetak hat-trick dalam kemenangan 7-3 atas Paraguay di babak grup hingga empat gol ke gawang Jerman dalam kemenangan 6-3 di perebutan juara ketiga.

3. Gerd Muller, Jerman Barat (14 gol)

Gerd Muller dikenal sebagai salah satu striker terhebat sepanjang masa. Produktivitasnya tak hanya untuk Bayern Munich di level klub melainkan juga Timnas Jerman. Selama aktif bermain, Gerd Muller telah sukses mencetak 14 gol di Piala Dunia untuk Timnas Jerman Barat. Yang terbanyak dicatatkan olehnya pada Piala Dunia 1970, yaitu 10 gol, sedangkan empat lainnya diukir pada edisi berikutnya, yaitu 1974. 2. Ronaldo Luiz Nazario, Brasil (15 gol)

Legenda sepakbola Brasil ini begitu diagungkan oleh rekan-rekan seprofesinya. Di masanya, Ronaldo adalah mimpi buruk bagi para bek lawan. Di Timnas Brasil, eks striker Barcelona, Real Madrid, dan Inter Milan ini telah mengukir 15 gol di Piala Dunia dengan mempersembahkan dua buah trofi. Momen paling produktifnya adalah di Piala Dunia 1998 ketika mengukir empat gol dari tujuh penampilan. Sayang, Brasil kalah 0-3 dari Prancis di final. 1. Miroslav Klose, Jerman (16 gol)

Miroslav Klose merupakan top skor sepanjang masa Piala Dunia dengan torehan 16 gol. Dia tampil pada empat edisi berbeda Piala Dunia dari 2002 hingga 2014. Miroslav Klose selalu sukses setidaknya mengantar Jerman ke semifinal dari keempat edisi tersebut. Namun, dia harus menunggu hingga turnamen terakhirnya untuk menjadi juara dunia, yaitu pada Piala Dunia 2014. Miroslav Klose sukses mengukir lima gol pada edisi Piala Dunia 2002 dan 2006. Itu disambung dengan catatan empat gol di Piala Dunia 2010. Tahun 2014, dia hanya mencatatkan dua gol namun sudah cukup untuk membantu tim meraih gelar juara. Demikian 5 top skor Piala Dunia sepanjang masa..