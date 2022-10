MEDIA Vietnam, The Thao 247, membahas Timnas Thailand U-20 yang gagal lolos Piala Asia U-20 2023 karena karma kepada Timnas Indonesia U-20. Hanya saja, bahasan ini tidak dimunculkan media Vietnam, melainkan netizen asal Indonesia.

Sekadar diketahui, Timnas Thailand U-20 gagal lolos ke Piala Asia U-20 2023 setelah hanya menempati posisi enam di klasemen runner-up terbaik. Sebenarnya, koleksi poin dan selisih gol Thailand sama persis dengan Irak dan Suriah yang menempati posisi empat dan lima klasemen runner-up terbaik.

(Timnas Thailand U-20 gagal lolos ke Piala Asia U-20 2023)

Namun, Thailand dinyatakan kalah bersaing karena memiliki poin disiplin yang tinggi. Ketika ada dua tim atau lebih memiliki angka dan selisih gol sama, poin disiplin dijadikan tolok ukur selanjutnya.

Kegagalan Thailand membuat heboh pencinta sepakbola Tanah Air. Sebab, fans Timnas Indonesia seakan sukses membalaskan dendam atas praktik sepakbola gajah yang pernah dimainkan Timnas Thailand U-19 di Piala AFF U-19 2022.

Sebelumnya, Timnas Thailand U-19 dan Timnas Vietnam U-19 diduga memainkan sepakbola gajah di laga pamungkas Grup A Piala AFF U-19 2022. Saat itu, kedua tim mengincar hasil imbang demi sama-sama lolos ke semifinal Piala AFF U-19 2022.

Benar saja, kedua tim bermain imbang dengan skor 1-1. Di sisi lain, hasil imbang itu membuat Timnas Indonesia U-19 gagal lolos ke semifinal Piala AFF U-19 2022. Meski memiliki poin yang sama dan unggul selisih gol atas Thailand dan Vietnam, Timnas Indonesia U-19 gagal lolos ke semifinal karena kalah head-to-head dari dua negara tersebut.

Namun, pada akhirnya Thailand merasakan karma setelah insiden di laga pamungkas Grup A Piala AFF U-19 2022. Thailand langsung disingkirkan Laos di semifinal Piala AFF U-19 2022.

Kemudian di Kualifikasi Piala Asia U-20 2023, Thailand hanya finis sebagai runner-up Grup G. Hasil itu belum cukup meloloskan Thailand ke Piala Asia U-20 2023.

โ€œKarma is real,โ€ tulis akun Felix Ferdiansyah, yg di-capture The Thao 247.

โ€œAku sangat bahagia melihat ini. Karma is real and I like it,โ€ tulis akun Freedim Freedom.