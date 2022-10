SEBANYAK 5 fakta Liverpool menang 1-0 atas Manchester City di lanjutan Liga Inggris 2022-2023 yang berlangsung di Stadion Anfield pada Senin (17/10/2022) dini hari WIB akan dibahas dalam artikel ini. Manchester City sejatinya lebih dominan dalam hal statistik.

Namun, Liverpool lebih piawai dalam memanfaatkan peluang, sehingga skuad asuhan Jurgen Klopp menang 1-0 via gol yang dilesakkan Mohamed Salah pada menit 76. Lantas, apa saja fakta yang tersaji dari laga dini hari tadi?

Berikut 5 fakta Liverpool menang 1-0 atas Manchester City di Liga Inggris 2022-2023:

5. Dekati Robbie Fowler

Mohamed Salah telah mencetak 100 lewat kaki kirinya semenjak mentas di Liga Inggris 2017-2018. Tambahan satu gol di laga Liverpool vs Manchester City, membuat Mohamed Salah tercatat sebagai pesepakbola kedua yang menembus barier 100 gol di Liga Inggris via lesakkan kaki kiri.

Sebelumnya, pemain pertama yang melakukannya adalah pesepakbola legenda Liverpool, Robbie Fowler. Di sepanjang karier sepakbolanya, Robbie Fowler mengemas 105 gol di Liga Inggris via tembakan kaki kiri.

4. Kartu Merah Jurgen Klopp

Ketika waktu normal menyisakan empat menit lagi, pelatih Liverpool Jurgen Klopp justru mendapat kartu merah. Alhasil, Jurgen Klopp terpaksa meninggalkan Fabinho dan kawan-kawan yang sedang berjuang di lapangan.

Jurgen Klopp diusit wasir Anthony Taylor atas protes keras yang dilancarkan kepada wasit keempat yang berada di pinggir lapangan. Protes keras dibuat Jurgen Klopp karena kesal Mohamed Salah dilanggar keras pemain Manchester City, Bernardo Silva.

3. Dominasi Manchester City

Meski menang, Liverpool kalah secara statistik dari Manchester City. Secara penguasaan bola, Manchester City mencatatkan 63,2 persen penguasaan bola, berbanding 36,8 persen milik Liverpool.

Begitu juga dalam shot on target. Ketika skuad Liverpool cuma membuat dua shot on target, para personel Manchester City melesakkan enam tembakan tepat sasaran.

2. Mohamed Salah Akhiri Paceklik Gol

Mohamed Salah mengakhiri paceklik gol di Liga Inggris 2022-2023 yang berlangsung dalam lima pertandingan terakhir. Sebelumnya, Mohamed Salah terakhir kali mencetak gol ketika Liverpool kalah 1-2 dari Manchester United di pekan ketiga Liga Inggris 2022-2023.

Sekarang, koleksi gol Mohamed Salah di Liga Inggris 2022-2023 baru menyentuh angka tiga bola. Ia terpaut 12 gol dari Erling Haaland yang berstatus top skor sementara Liga Inggris 2022-2023.

1. Aksi Keren Alisson Becker

Alisson Becker layak ditunjuk sebagai man of the match laga Liverpool vs Manchester City. Sepanjang laga, kiper asal Brasil ini membuat enam penyelamatan.

Tak sampai di situ, Alisson Becker juga mencetak assist atas gol yang dibuat Mohamed Salah. Umpan panjang yang dilepaskan Alisson Becker dari kotak penalti Liverpool, berhasil dimanfaatkan Mohamed Salah untuk membobol gawang kiper Manchester City, Ederson Moraes.

Berkat kemenangan ini, Liverpool naik ke posisi delapan klasemen dengan 13 angka. Liverpool terpaut 14 poin dari Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris 2022-2023.