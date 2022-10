PROFIL dan Biodata Nora Fatehi akan dibahas dalam artikel ini. Nora Fatehi merupakan aktris Bollywood yang membawakan lagu Piala Dunia 2022 Qatar.

Nora Fatehi adalah penyanyi dan penari yang sangat cantik. Sebagaimana diketahui, ia resmi menjadi salah satu penyanyi yang membawakan lagu Piala Dunia 2022 Qatar yang berjudul Light The Sky.

Aktris Bollywood ini juga tidak sendrian membawakan lagu Piala Dunia 2022 Qatar. Ia ditemani tiga penyanyi lainnya yakni Rahma Riad, Manal, dan Balqees.

Kabarnya, Nora Fatehi sendiri rencananya akan membawakan lagu resmi Piala Dunia Qatar pada upacara penutupan Desember 2022 mendatang. Sementara itu, lagu Light The Sky sendiri telah dirilis di kanal YouTube Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) pada 7 Oktober 2022 silam.

Hingga hari ini, Sabtu 15 Oktober 2022, video klip Light The Sky sudah ditonton sebanyak hampir 7 juta kali ditonton. Adapun, lagu tersebut diproduseri oleh RedOne, yang sebelumnya bekerja dengan Shakira di lagu Waka Waka Piala Dunia 2010.

Sementara itu, profil dan biodata Nora Fatehi telah diketahui. Melansir dari Wikipedia, Nora Fatehi merupakan perempuan yang lahir di Toronto, Ontario, Kanada, pada 6 Februari 1992. Di tahun 2022 ini, Nora Fatehi genap berusia 30 tahun.

Nora Fatehi dilahirkan dan dibesarkan di keluarga Arab-Maroko. Dia sempat mengenyam pendidikan perguruan tinggi di York University dan Toronto Educational College. Namun, karena suatu hal dia memutuskan untuk berhenti kuliah.

Selain jago menyanyi, Nora Fatehi juga merupakan seorang aktris, model, penari, dan produser Kanada yang dikenal karena karyanya di industri film India. Dia telah muncul dalam film-film Hindi, Telugu, Tamil dan Malayalam. Nora juga terkenal atas kecantikannya dan penuh sensasional.

Nora Fatehi memulai debutnya di film Hindi Roar: Tigers of the Sundarbans. Dia mendapatkan popularitas dalam film Telugu dengan melakukan lagu item dalam film seperti Temper, Baahubali: The Beginning dan Kick 2 dan juga membintangi dua film Malayalam, Double Barrel dan Kayamkulam Kochunni.

Pada 2015, Nora Fatehi menjadi kontestan di acara televisi realitas Bigg Boss 9 dan diusir pada Hari ke 84. Pada 2016, dia menjadi peserta dalam acara tari televisi realitas Jhalak Dikhhla Jaa.

Nora Fatehi muncul dalam film Bollywood Satyameva Jayate di mana dia terlihat dalam versi yang dibuat ulang dari lagu "Dilbar" yang melampaui 20 juta tampilan di YouTube dalam 24 jam pertama perilisannya menjadikannya lagu Hindi pertama yang memiliki mengumpulkan jumlah seperti itu di India. Dia juga berkolaborasi dengan grup hip-hop Maroko Fnaïre untuk merilis versi bahasa Arab dari lagu Dilbar.