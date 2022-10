AS Roma menyambangi markas Real Betis untuk melakoni laga lanjutan Grup C Liga Eropa 2022-2023. Kesulitan meraih kemenangan di markas Real Betis, Jose Mourinho selaku pelatih AS Roma menyebut timnya memang pantas meraih hasil imbang.

Real Betis memang menjadi tim yang mampu membuat Giallorossi kesulitan di Grup C Liga Eropa 2022-2023. Dari dua pertemuan, skuad besutan Jose Mourinho sama sekali tidak mampu meraih kemenangan.

Pada pertemuan pertama, AS Roma kalah 1-2 dari Real Betis, beberapa waktu lalu. Pada pertemuan kedua, Giallorossi bermain imbang 1-1 dengan Real Betis di Estadio Benito Villamarin, Spanyol pada Kamis 13 Oktober 2022 pukul 23.45 WIB.

Hasil itu pun membuat Jose Mourinho mengatakan Real Betis merupakan tim yang sulit dikalahkan. Oleh karena itu, tim asuhannya bersyukur meraih satu poin dalam laga terakhir.

"Tanpa diragukan lagi kami pantas mendapatkan hasil imbang. Sebenarnya, 10-15 menit di akhir kami mengendalikannya dengan baik dan keluar menekan," ucap Jose Mourinho dilansir dari laman UEFA, Jumat (14/10/2022).

Mantan pelatih Chelsea itu mengatakan jika melawan Real Betis adalah laga penentuan, timnya akan tampil menggila pastinya. Tujuannya agar tidak tersingkir dari ajang itu.

"Jika kami harus menang untuk tetap bertahan, mungkin memiliki kualitas dalam 10-15 menit terakhir. Itu untuk mengambil risiko lebih banyak," lanjut Jose Mourinho. Jose Mourinho menyebut kemenangan mutlak harus diraih AS Roma dalam dua laga selanjutnya agar bisa lolos ke babak 16 besar. Dua laga itu melawan HJK (28/10/2022) dan Ludogorets (4/10/2022). "Kami memiliki dua pertandingan untuk dimainkan. Itu harus menang. Jika tidak menang, kami tersingkir. Akan tetapi, itu bagus karena kami hanya bergantung pada diri sendiri," ujarnya.