GAJI pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ternyata lebih tinggi ketimbang 12 pelatih tim Piala Dunia 2022. Apakah ini pertanda Shin Tae-yong bakal membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026?

Shin Tae-yong dikontrak PSSI per Desember 2019. Ia dikontrak selama empat tahun atau hingga 31 Desember 2023. Menurut berbagai sumber plus penjelasan Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan, Shin Tae-yong menerima bayaran USD1 juta atau setara Rp15,3 miliar per tahun!

Jika ditelisik lebih dalam, ada 12 pelatih tim Piala Dunia 2022 yang gajinya di bawah Shin Tae-yong. Data ini diungkap laman complete sports.

Menurut penelurusan laman di atas, ada 12 pelatih yang gajinya di bawah Shin Tae-yong. Jumlahnya bisa lebih banyak lagi jika bayaran pelatih Timnas Iran, Carlos Queiroz dan Walid Regragui (Maroko) terungkap.

Untuk dua pelatih ini, jumlah bayarannnya tidak diketahui. Namun, untuk Walid Regragui, diprediksi gajinya di bawah Shin Tae-yong. Sebab, mayoritas tim-tim asal Afrika, gaji pelatihnya berada di bawah Shin Tae-yong.

Bahkan pelatih Timnas Uruguay, Diego Alonso, menerima bayaran di bawah Shin Tae-yong. Juru taktik keturunan Uruguay-Meksiko ini merima 860 ribu euro atau setara Rp12,8 miliar per tahun.

Tak sampai di situ, Shin Tae-yong juga mengungguli pelatih yang membawa Kroasia lolos final Piala Dunia 2018, Zlatko Dalic. Pelatih yang satu ini hanya menerima 650 ribu euro atau setara Rp9,6 miliar dari Kroasia. (Zlatko Dalic pelatih Timnas Kroasia saat ini) Satu hal yang pasti, tingginya gaji yang diterima Shin Tae-yong karena juru taktik asal Korea Selatan ini ditempa banyak agenda. Sekadar diketahui, Shin Tae-yong menangani tiga tim nasional kelompok umur sekaligus, yakni U-20, U-23 dan senior. Hal itu berbeda dengan pelatih-pelatih di bawah ini yang hanya menangani satu tim nasional saja. Berikut daftar 12 pelatih tim Piala Dunia 2022 yang miliki gaji di bawah Shin Tae-yong: 1. Diego Alonso (Uruguay) - 860 ribu euro (Rp12,8 miliar) 2. Gustavo Alfaro (Ekuador) - 770 ribu euro (Rp11,4 miliar) 3. Dragan Stojkovic (Serbia) - 650 ribu euro (Rp9,6 miliar) 4. Zlatko Dalic (Kroasia) - 550 ribu euro (Rp8,1 miliar) 5. Czeslaw Michniewicz (Polandia) - 500 ribu euro (Rp7,4 miliar) 6. John Herdman (Kanada) - 480 ribu euro (Rp7,1 miliar) 7. Otto Addo (Ghana) - 400 ribu euro (Rp5,9 miliar) 8. Rob Page (Wales) - 380 ribu euro (Rp5,6 miliar) 9. Luis Suarez (Kosta Rika) - 350 ribu euro (Rp5,2 miliar) 10. Rigobert Song (Kamerun) - 340 ribu euro (Rp5 miliar) 11. Aliou Cisse (Senegal) - 310 ribu euro (Rp4,6 miliar) 12. Jalel Kadri (Tunisia) - 130 ribu euro (Rp1,9 miliar)