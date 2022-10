PAULO Dybala cedera di laga AS Roma vs Lecce, Timnas Argentina hampir dipastikan tidak akan diperkuat salah satu penyerang andalan mereka. Pemain berjuluk La Joya itu harus menepi lantaran mengalami cedera ketika membela AS Roma vs Lecce di pekan ke-9 Liga Italia 2022-2023.

Sebagaimana diketahui, Paulo Dybala merupakan pemain andalan AS Roma di musim 2022-2023. Ia sukses mengantarkan AS Roma meraih kemenangan di pekan ke-9 Liga Italia 2022-2023, namun di laga itu ia juga harus mengalami cedera yang cukup parah.

Dalam laga yang tersaji di Stadio Olimpico, Roma pada Senin 10 Oktober 2022 itu, Giallorossi -julukan AS Roma- menang dengan skor akhir 2-1. Akan tetapi, La Joya harus ditarik keluar tidak lama usai mencetak gol kedua AS Roma.

Paulo Dybala terlihat kesakitan pasca mengeksekusi tendangan penalti untuk AS Roma. Bahkan, pelatih AS Roma, Jose Mourinho menyebut cedera yang dialami mantan pemain Juventus itu sangat buruk dan diprediksi bakal absen hingga akhir tahun 2022.

“Saya pikir cederanya sangat buruk. Saya bukan dokter, tetapi berdasarkan pengalaman dan setelah berbicara dengan Paulo (Dybala), sepertinya dia tidak akan bermain lagi pada tahun 2022,” tutur Jose Mourinho dikutip via Football Italia.

Tentunya, kabar tersebut tidak hanya menjadi pukulan telak bagi AS Roma. Melainkan, Timnas Argentina yang bakal menjalani Piala Dunia 2022 akhir tahun nanti juga harus terkena imbasnya.

Pasalnya, selain Paulo Dybala yang mengalami cedera di laga AS Roma kontra Lecce, pemain andalan La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- juga harus menepi ketika membela klubnya. Pemain tersebut adalah Lionel Messi. Lionel Messi harus absen ketika PSG menjamu Benfica di laga lanjutan fase grup Liga Champions 2022-2023 yang bakal tersaji di Parc des Princess, Prancis pada Rabu 12 Oktober 2022 dini hari WIB. Hal tersebut dikarenakan La Pulga -julukan Lionel Messi- masih dalam masa pemulihan cedera betis. Cedera tesebut didapat Lionel Messi ketika menghadapi Benfica pada pekan lalu. Tentunya, jika cedera Lionel Messi makin parah akan menjadi kerugian besar bagi Timnas Argentina. Terlebih, Timnas Argentina berada dalam tren positif usai belum terkalahkan dalam 35 pertandingan terakhir. Hal tersebut menjadi modal penting La Albiceleste menjelang Piala Dunia 2022, namun karena dua pemain andalan mereka di lini depan cedera tentunya bakal membuat skuad asuhan Lionel Scaloni pincang apabila cedera tersebut membuat para pemainnya absen di ajang sepakbola terbesar dunia itu.