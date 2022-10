MEDIA Vietnam sebut Timnas Indonesia U-17 dan Timnas Malaysia U-20 sama-sama kena kutukan. Kutukan yang dimaksud adalah kedua tim ‘kompak’ tidak lolos ke Piala Asia setelah juara Piala AFF di kompetisi kategori usianya masing-masing.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-17 gagal tembus Piala Asia U-17 2023, usai digasak 1-5 oleh Timnas Malaysia U-17 di laga pamungkas Grup B Kualifikasi Piala Asia U-17 2023. Kekalahan itu membuat tim besutan Bima Sakti harus puas menempati peringkat kedua.

Sialnya, Timnas Indonesia U-17 tetap gagal lolos ke Piala Asia U-17 2023 via jalur runner up terbaik. Sebab, di klasemen runner up terbaik Timnas Indonesia U-17 hanya menempati peringkat ketujuh.

Sementara hanya enam tim terbaik yang berhak lolos ke Piala Asia U-17 2023 lewat jalur runner up terbaik. Padahal, Garuda Asia (julukan Timnas Indonesia U-17) punya modal sebagai juara Piala AFF U-16 2022, yang berlangsung Agustus silam.

Ketika itu, Timnas Indonesia U-17 juara Piala AFF U-16 2022 usai mengalahkan Timnas Vietnam U-17 di final dengan skor 1-0. Saat itu Rizki Kafiatur menjadi pahlawan Garud Asia lewat gol tunggalnya di menit ke-45+2.

Nasib sial Timnas Indonesia U-17 ternyata pernah dialami Timnas Malaysia U-20 ketika jadi juara Piala AFF U-19 2022. Saat itu, Malaysia menyabet gelar juara usai kalahkan Laos dengan skor 2-0.

Namun, Timnas Malaysia U-20 gagal tembus ke Piala Asia U-20 2023. Di Kualifikasi Piala Asia U-20 2023, Malaysia yang tergabung di Grup E hanya bisa menempati posisi ketiga. (Media Vietnam singgung kegagalan Timnas Indonesia U-17 dan Timnas Malaysia U-20) Mereka hanya mengoleksi empat poin dari tiga pertandingan Grup E ketika. Alhasil, Timnas Malaysia U-20 gagal ke Piala Asia U-20 2023. Catatan buruk yang diraih Timnas Indonesia U-17 dan Timnas Malaysia U-20 itulah yang jadi sorotan media Vietnam, The Thao. Mereka memuat artikel yang menyinggung soal kegagalan dua negara serumpun ini. “Indonesia dan Malaysia menjadi pasangan paling sensasional dalam sejarah sepakbola ASEAN di 2022,” tulis The Thao dikutip Senin (10/10/2022). Kendati demikian, Timnas Indonesia masih bisa berjaya di Piala Asia U-20 dan senior. Sebab, Timnas Indonesia U-20 dan Timnas Indonesia senior sama-sama lolos ke Piala Asia 2023 di level usianya masing-masing.