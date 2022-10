PENYEBAB media Vietnam sebut kemenangan Timnas Indonesia U-17 atas Guam dan Palestina jadi sia-sia akan diulas dalam artikel ini. Sorotan itu diberikan oleh media Vietnam Soha VN dalam satu laporan artikelnya.

Mereka mengatakan bahwa kans Timnas Indonesia U-17 lolos ke Piala Asia U-17 2023 sangat tipis, jika nantinya hanya menempati peringkat kedua Grup B Kualifikasi Piala Asia U-17 2023. Bahkan, Soha VN menyinggung, kemenangan telak atas Guam (14-0) dan Palestina (2-0) akan berujung sia-sia.

(Media Vietnam soroti nasib Timnas Indonesia U-17)

Selain itu, Soha VN juga membandingkan nasib Timnas Indonesia U-17 dengan Timnas Vietnam U-17, yang berada di Grup F. Mereka menyebut jika posisi Timnas Vietnam U-17 lebih diuntungkan ketimbang Timnas Indonesia U-17 lolos ke Piala Asia U-17 2023.

“Vietnam diuntungkan untuk lolos ke Piala Asia, Indonesia menderita kerugian yang tidak menguntungkan,” tulis Soha VN dalam artikelnya, Minggu (9/10/2022).

Ya, sebagaimana diketahui, saat ini sebanyak 44 tim yang terbagi ke dalam Grup A-J sedang bertarung merebutkan tiket ke putaran final Piala Asia U-17 2023. Nantinya, hanya 16 tim yang berhak lolos ke Piala Asia U-17 2023.

Dari 16 tim, 10 di antaranya berhak lolos ke Piala Asia U-17 2023, jika finis sebagai juara di grup. Kemudian, enam lainnya diambil dari status runner up terbaik, yang dihitung secara terpisah.

Nah, mengenai jalur lolos via runner up terbaik ini yang disorot oleh media Vietnam untuk Timnas Indonesia U-17. Soha VN beranggapan bahwa peluang Timnas Indonesia U-17 tipis untuk lolos sebagai runner up terbaik Kualifikasi Piala Asia U-17 2023.

Pasalnya, secara hitung-hitungan Timnas Indonesia U-17 bisa saja kalah bersaing dengan kontestan lainnya. Sebab, AFC dalam hal ini, punya aturan sendiri. AFC mengeluarkan regulasi, yang mana untuk laga-laga Grup A-D, hasil pertemuan kontra tim peringkat empat dan lima tidak masuk hitungan. Sementara itu untuk pertandingan di Grup E-J (kecuali Grup H dan J), hasil laga kontra tim peringkat empat tidak masuk hitungan. Sebatas informasi, saat ini Timnas Indonesia U-17 memang di peringkat pertama Grup B, dengan koleksi 9 poin. Akan tetpi, jika Timnas Indonesia U-17 kalah di laga pamungkas Grup B kontra Timnas Malaysia U-17, hari ini, Minggu (9/10/2022) malam WIB, praktis skuad Garuda Asia bakal disalip Malaysia, yang nantinya akan mengumpulkan 10 poin. Sementara itu, berdasar regulasi AFC, media Vietnam bilang kemenangan Timnas Indonesia U-17 atas Guam dan Palestina sia-sia. Karena selisih gol Timnas Indonesia U-17 di klasemen runner up terbaik hanya +1. Itu dihitung dari kemenangan 3-2 atas Uni Emirat Arab (UEA), tim peringkat ketiga di Grup B. Beda hal jika Timnas Indonesia U-17 menang hari ini. Dengan begitu, tim asuhan Bima Sakti dipastikan lolos via jalur juara grup dengan koleksi 12 poin. Sementara Malaysia, yang akan terlempar ke urutan kedua.