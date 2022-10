JADWAL Kualifikasi Piala Asia U-17 2023 hari ini, Rabu (5/10/2022), sudah dirilis. Ada laga-laga seru yang tersaji, salah satunya mempertemukan Timnas Indonesia U-17 vs Uni Emirat Arab (UEA) U-17.

Ya, ajang Kualifikasi Piala Asia U-17 2023 berlanjut pada hari ini. Laga-laga seru akan digelar dari Grup A hingga Grup J.

Di Grup A, ada dua pertandingan yang akan digelar. Laga pertama mempertemukan Timnas Jepang U-17 vs Turkmenistan U-17. Pertandingan tersebut akan dihelat di Prince Mohammed Stadium, Zarqa, pada pukul 20.30 WIB. Duel ini akan berlangsung seru karena Turkmenistan sedang bercokol di puncak klasemen, sementara Jepang mengekor di posisi kedua.

BACA JUGA: Jelang Laga Timnas Indonesia U-17 vs UEA, Bima Sakti Klaim Sudah Kantongi Kekuatan Lawan

Kemudian dilanjutkan, ada perjuangan Timnas Yordania U-17 yang akan melawan tim asal Asia Tenggara, Filipina U-17. Laga itu akan digelar di venue yang sama, namun pada Kamis 6 Oktober 2022 pukul 01.00 WIB.

Beralih ke Grup B, duel seru juga akan tersaji dalam pertemuan tuan rumah Timnas Indonesia U-17 melawan sang pemuncak klasemen sementara, UEA U-17. Timnas Indonesia U-17 sendiri punya modal ciamik dari laga pembuka Grup B, di mana armada Bima Sakti menang besar dengan skor 14-0 atas Guam.

BACA JUGA: Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 vs UEA di Kualifikasi Piala Asia U-17 2023: Misi Naik ke Puncak Klasemen!

Kini, Arkhan Kaka dkk dipastikan bertekad kuat melanjutkan tren positifnya ke laga melawan UEA. Jika berhasil memetik kemenangan, kans menduduki puncak klasemen tentunya terbuka lebar. Duel ini akan dihelat di Stadion Pakansari, Bogor, pada Rabu (5/10/2022) pukul 20.00 WIB.

Sebelum duel Timnas Indonesia U-17 vs UEA digelar, ada pertandingan lain di Grup B yang akan lebih dahulu disajikan di Stadion Pakansari. Duel itu mempertemukan Malaysia U-17 vs Guam U-17.

Malaysia dipastikan mengincar kemenangan besar dalam laga itu demi mendongkrak posisi di klasemen Grup B. Pasalnya, Harimau Malaya Muda -julukan Timnas Malaysia U-17- tergeser dari posisi kedua oleh Timnas Indonesia U-17 pada Senin 3 Oktober 2022.

Kemudian, di Grup C, ada duel Oman U-17 vs Bahrain U-17 dan Irak U-17 vs Lebanon U-17. Kedua laga itu akan berlangsung di Sultan Qaboos Sports Complex, Muscat, Kuwait.

Di Grup F, tim asal Asia Tenggara juga akan beraksi, yakni Timnas Thailand U-17 yang akan melawan Nepal U-17. Kemudian, Vietnam U-17 akan berhadapan dengan Taiwan U-17.

Kedua laga itu akan digelar di Stadion Viet Tri, Vietnam. Ini menjadi laga perdana bagi seluruh tim karena pertandingan di Grup F baru akan digelar mulai hari ini.

Berikut Jadwal Kualifikasi Piala Asia U-17 2023 Hari Ini:

Grup A

Timnas Jepang U-17 vs Timnas Turkmenistan U-17 – Rabu 5 Oktober 2022 pukul 20.30 WIB

Timnas Yordania U-17 vs Timnas Filipina U-17 – Kamis 6 Oktober 2022 pukul 01.00 WIB

Grup B

Timnas Malaysia U-17 vs Timnas Guam U-17 – Rabu 5 Oktober 2022 pukul 16.00 WIB

Timnas Indonesia U-17 vs Timnas UEA U-17 – Rabu 5 Oktober 2022 pukul 20.00 WIB

Grup C

Timnas Oman U-17 vs Timnas Bahrain U-17 – Rabu 5 Oktober 2022 pukul 20.00 WIB

Timnas Irak U-17 vs Timnas Lebanon U-17 – Rabu 5 Oktober 2022 pukul 23.45 WIB

Grup D

Timnas Arab Saudi U-17 vs Timnas Maldives U-17 – Rabu 5 Oktober 2022 pukul 22.15 WIB

Timnas India U-17 vs Timnas Kuwait U-17 – Kamis 6 Oktober 2022 pukul 01.30 WIB

Grup E

Timnas Yaman U-17 vs Timnas Bhutan U-17 – Rabu 5 Oktober 2022 pukul 17.00 WIB

Timnas Bangladesh U-17 vs Timnas Singapura U-17 – Rabu 5 Oktober 2022 pukul 20.00 WIB

Grup F

Timnas Thailand U-17 vs Timnas Nepal U-17 - Rabu 5 Oktober 2022 pukul 16.00 WIB

Timnas Vietnam U-17 vs Timnas Taiwan U-17 - Rabu 5 Oktober 2022 pukul 19.00 WIB

Grup G

Timnas China U-17 vs Timnas Kamboja U-17 – Rabu 5 Oktober 2022 pukul 11.00 WIB

Timnas Australia U-17 vs Timnas Kepulauan Mariana Utara U-17 – Rabu 5 Oktober 2022 pukul 15.30 WIB

Grup H

Timnas Mongolia U-17 vs Timnas Tajikistan U-17 – Rabu 5 Oktober 2022 pukul 22.00 WIB

Grup I

Timnas Iran U-17 vs Timnas Laos U-17 – Rabu 5 Oktober 2022 pukul 16.00 WIB

Timnas Hong Kong U-17 vs Timnas Kyrgiztan U-17 – Rabu 5 Oktober 2022 pukul 20.30 WIB

Grup J

Timnas Korea Selatan U-17 vs Timnas Turkmenistan U-17 – Rabu 5 Oktober 2022 pukul 18.00 WIB

Timnas Brunei Darussalam U-17 vs Timnas Uzbekistan U-17 – Rabu 5 Oktober 2022 pukul 20.00 WIB