SEMARANG – Laga PSIS Semarang vs Bhayangkara FC resmi berubah menjadi malam hari. Laga pada pekan ke-11 Liga 1 2022-2023 itu digeser oleh operator liga, PT LIB, menjadi Minggu 2 Oktober 2022 pukul 20.30 WIB.

Dengan begitu, perubahan jadwal hanya terjadi pada masalah waktu saja, untuk harinya tetap sama. Sebelumnya, laga PSIS Semarang vs Bhayangkara FC dijadwalkan berlangsung pada Minggu 2 Oktober 2022 pukul 15.30 WIB. Laga itu akan dilangsungkan di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah.

Panitia pelaksana (Panpel) PSIS Semarang telah mendapatkan surat resmi dari PT LIB terkait perubahan jadwal kick off tersebut. Ketua Panpel PSIS Semarang, Danur Rispriyanto, mengaku tak ada masalah terkait perubahan jadwal kick off.

“Berdasarkan surat resmi dari PT LIB, karena sesuatu hal, terdapat perubahan waktu kick off dari yang semula pukul 15.30 sore menjadi 20.30 malam,” kata Danur, dilansir dari laman resmi PSIS Semarang, Rabu (28/9/2022).

“Sebagai panpel, kami tetap siap untuk menggelar pertandingan pada malam hari esok pada saat menghadapi Bhayangkara FC,” sambungnya.

Sekadar informasi, perubahan jadwal kick off tidak hanya pada laga PSIS Semarang vs Bhayangkara FC. Laga klasik antara Persib Bandung vs Persija Jakarta juga mengalami perubahan.

Laga antara Persib vs Persija yang semulanya dijadwalkan pada Minggu 2 Oktober 2022 pukul 20.00 WIB. Laga ini kemudian digeser ke sore hari, tepatnya pukul 16.00 WIB. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat.