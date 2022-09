PAMER foto latihan di GBLA, Juninho Bacuna diajak gabung Persib Bandung akan dibahas pada artikel ini. Gelandang andalan Curacao, Juninho Bacuna menjadi sorotan netizen usai mengunggah foto dirinya sedang berlatih di Stadion Gelora Bandung Lautan Api.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia saat ini tengah menjalani FIFA Matchday berhadapan dengan Curacao. Laga antara Timnas Indonesia dan Curacao tersaji dalam dua pertandingan.

Pertandingan pertama telah usai dengan kemenangan Timnas Indonesia dengan skor 3-2 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu 24 September 2022. Tiga gol kemenangan Timnas Indonesai dicetak oleh Marc Klok, Fachruddin Aryanto, dan Dimas Drajad.

Dua gol Timnas Curacao dicetak oleh dua pemain andalan mereka. Gol pertama dicetak Rangelo Janga dan gol kedua dicetak Juninho Bacuna.

Sementara itu, pertandingan kedua akan tersaji pada Selasa 27 September 2022 di Stadion Pakansari, Bogor. Tentunya dengan kemenangan pada pertandingan pertama, Timnas Indonesia memiliki bekal yang cukup untuk melakoni laga kedua.

Melihat laga antara Timnas Indonesia kontra Curacao di FIFA Matchday 2022. Terdapat satu hal menarik, hal tersebut datang dari pencetak gol kedua Curacao di pertandingan pertama kontra Timnas Indonesia, Juninho Bacuna.

Menjadi jangkar di lini tengah Curacao, Juninho Bacuna tentu jadi sorotan baik bagi para pemain maupun para penonton. Kepiawaiannya menggiring bola dan umpan-umpan yang membahayakan membuat pemain satu ini menjadi ancaman bagi Timnas Indonesia.

Melihat kualitas dan pengalamannya pun tidak perlu diragukan lagi. Juninho Bacuna saat ini berkarier di kasta kedua Liga Inggris atau Championship memperkuat Birmingham City.

Dengan kemampuannya dalam mengolah si kulit bundar yang tidak perlu dipertanyakan. Para suporter Persib Bandung pun menginginkan Juninho Bacuna untuk memperkuat Maung Bandung -julukan Persib Bandung.

Suporter Persib Bandung banyak menyerbu kolom komentar postingan Juninho Bacuna di Instagram setelah memposting foto latihannya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api.

“Sebentar lagi gabung persib mau coba liga 1,” tulis @gigihbs_.

“Join to persib,” kata @dadanramdani10

“come to @persib, its good team in Indonesia,” @belajar82017.

“Join to Persib Juninho Bacuna,” tulis @yustikaramdaniacep.