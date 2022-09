TIMNAS Vietnam U-20 kencang dikabarkan bakal memecat sang pelatih, Dinh The Nam. Kemudian, kursi pelatih Timnas Vietnam U-20 bakal ditempati juru taktik yang pernah menjabat sebagai asisten Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, Gong Oh-kyun.

Media asal Vietnam, The Thao 247, menilai Dinh The Nam layak dicopot dari jabatannya. Penyebabnya karena Dinh The Nam terlihat miskin taktik saat Timnas Vietnam U-20 kalah 2-3 dari Timnas Indonesia U-20 di matchday pamungkas Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2023, Minggu 18 September 2022 malam WIB.

(Masa depan Dinh The Nam mulai terancam)

“Dalam pertandingan terakhir, Dinh The Nam tidak bisa mengobarkan semangat kepada para pemain. Kemampuan membaca permainan Dinh The Nam juga terbatas,” tulisThe Thao 247.

Sementara itu, mantan pemain Timnas Vietnam, Nguyen Manh Dung, memberi saran. Ia menyarankan Federasi Sepakbola Vietnam (VFF) untuk menunjuk Gong Oh-kyun kerja double, yakni membesut Timnas Vietnam U-20 dan U-23.

“Mengapa PSSI bisa mempekerjakan Shin Tae-yong untuk memimpin Timnas Indonesia U-20, meskipun ia juga menjabat sebagai pelatih kepala Tim U-23 dan senior? Keluarkan uang dan manfaatkan pelatih tersebut. VFF harus belajar dari PSSI,” kata Nguyen Manh Dung, mengutip dari Soha.

Gong Oh-kyun bukanlah pelatih kacangan. Ia pernah mencetak sejarah untuk sepakbola Korea Selatan. Di Piala Dunia U-20 2019 yang berlangsung di Polandia, Gong Oh-kyun menjabat sebagai asisten pelatih Timnas Korea Selatan U-20.

Berkat bantuan atau tangan dingin Gong Oh-kyun, Timnas Korea Selatan U-20 lolos ke final! Meski akhirnya kalah 1-3 dari Ukraina, Timnas Korea Selatan U-20 tetap disambut bak pahlawan saat pulang ke negara mereka.

Kemudian Gong Oh-kyun baru menjabat sebagai pelatih kepala pada 2022. Ia dipercaya membesut Timnas Vietnam U-23 yang mentas di Piala Asia U-20 2023. (Gong Oh-kyun segera jadi pelatih Timnas Vietnam U-20) Menggunakan formasi 4-3-3, Gong Oh-kyun membuat Timnas Vietnam U-23 bermain atraktif. Hasilnya, Vietnam lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2022 sebagai runner-up Grup C di bawah Korea Selatan. Saat itu, Vietnam bermain 2-2 dengan Thailand dan 1-1 kontra Korea Selatan, serta menang 2-0 atas Malaysia. Sayangnya di perempatfinal, Vietnam kalah 0-2 dari Arab Saudi. Namun, kekalahan itu terasa wajar, mengingat Arab Saudi pada akhirnya keluar sebagai juara Piala Asia U-23 2022! Karena itu, jika Gong Oh-kyun membesut Timnas Vietnam U-20, Timnas Indonesia U-20 wajib waspada. Bukan tak mungkin, kedua tim bakal bertemu di Piala Asia U-20 2023. Lewat tangan dingin Gong Oh-kyun, Vietnam berpeluang lolos ke semifinal Piala Asia U-20 2023, sekaligus ambil bagian di Piala Dunia U-20 2023!