PELATIH Timnas Vietnam U-20, Dinh The Nam, terancam dipecat karena kalah dari Timnas Indonesia U-20. Menurut laporan The Thao 247, mantan asisten Shin Tae-yong di Timnas Indonesia digadang-gadang bakal menjadi suksesor pelatih asal Vietnam tersebut.

Dinh The Nam memang belum memberikan hasil maksimal bersama Timnas Vietnam U-19 dan U-20. Di Piala AFF U-19 2022, Vietnam gagal menjadi juara dan hanya finis di posisi tiga.

(Pelatih Timnas Vietnam U-20, Dinh The Nam)

Kemudian di Kualifikasi Piala Asia U-20 2023, Vietnam finis sebagai runner-up Grup F di bawah Timnas Indonesia U-20. Meski tetap lolos ke Piala Asia U-20 2023, kekalahan dari Timnas Indonesia U-20 membuat masyarakat Vietnam marah.

“Kalah dari Indonesia, pelatih Vietnam U-20 akan digantikan pelatih asal Korea?,” tulis The Thao 247 dalam judul artikel yang mereka buat.

“Dalam pertandingan terakhir, Dinh The Nam tidak bisa mengobarkan semangat kepada para pemain. Kemampuan membaca permainan Dinh The Nam juga terbatas,” tegas The Thao 247.

The Thao 247 pun meminta Federasi Sepakbola Vietnam (VFF) mencontoh PSSI. Contoh yang dimaksud di sini adalah, mempekerjakan pelatih Timnas Indonesia U-23 juga sebagai juru taktik Timnas Indonesia U-20.

Sekadar diketahui, Shin Tae-yong juga menangani Timnas Indonesia U-20. Bahkan, pelatih asal Korea Selatan itu juga membesut Timnas Indonesia senior. Karena itu, The Thao 247 meminta VFF menunjuk Gong Oh-kyun sebagai pelatih Timnas Vietnam U-20. Sekadar diketahui, Gong Oh-kyun yang kini menduduki posisi pelatih Timnas Vietnam U-23 adalah mantan asisten Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Pengalaman karier kepelatihan Gong Oh-kyun masih kategori brilian. Saat menjadi asisten pelatih, ia membawa Timnas Korea Selatan U-20 lolos final Piala Dunia U-20 2019. Sementara bersama Vietnam U-23, ia mengantarkan sang tim lolos perempatfinal Piala Asia U-23 2022. Sekadar diketahui, tim yang mengalahkan Vietnam di perempatfinal adalah Arab Saudi, tim yang akhirnya keluar sebagai juara. “Mengapa PSSI bisa mempekerjakan Shin Tae-yong untuk memimpin Timnas Indonesia U-20, meskipun ia juga mejabat sebagai pelatih kepala Tim U-23 dan senior? Keluarkan uang dan manfaatkan pelatih tersebut. VFF harus mencontoh PSSI,” kata eks pemain Vietnam, Nguyen Manh Dung, mengutip dari SOHA.