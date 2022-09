SEBANYAK 3Â tim Liga 2 2022-2023 incar kemenangan perdana pada pekan ke-5 akan diulas pada artikel ini. Liga 2 2022-2023 telah memasuki pekan kelima, namun terdapat tiga tim yang belum pernah meraih kemenagan sejak pekan pertama dilangsungkan.

Tiga tim dari tiga grup Liga 2 akan memburu kemenangan perdana mereka pada musim ini lewat pertandingan pekan kelima, Kamis 22 September 2022 siang. Salah satu dari tiga tim itu ialah Persela Lamongan yang menjamu Persipa Pati di Stadion Surajaya, Lamongan, Jawa Timur.

Laga dimulai mulai pukul 15.30 WIB, tim berjuluk Laskar Joko Tingkir itu sejauh ini belum mendulang satu kemenangan pun pada musim ini. Pada dua pertandingan sebelumnya, Persela Lamongan hanya meraih hasil imbang setelah membuka musim dengan dua kekalahan.

Catatan nirmenang tersebut menjadi ironis. Pasalnya sayap Persela, Zulham Zamrun menjadi salah satu pemain tersubur di Liga 2 2022-2023 dengan torehan empat gol setelah selalu menjebol gawang lawan dalam empat pertandingan musim ini.

Namun ambisi Fakhri Husaini memetik kemenangan perdana bersama tim asuhannya tak bakal dibiarkan berjalan lancar oleh Persipa Pati. Hal tersebut dikarenakan, tim berjuluk Laskar Saridin itu punya catatan nirkalah musim ini dan tentu Riski Novriansyah dan kolega tidak mau rekor positif tersebut berakhir begitu saja di Lamongan.

Dalam Grup Barat terdapat PSPS Riau yang juga memburu kemenangan perdana pada musim ini saat menjamu PSMS Medan di Stadion Utama Riau, Pekanbaru, pukul 16.00 WIB. Misi tersebut tentu membutuhkan kerja keras Arkas Bertuah – julukan PSPS Riau-, sebab laga kontra PSMS Medan tak ubahnya duel antara tim pemuncak dengan juru kunci klasemen Grup Barat.

Tim Ayam Kinantan -julukan PSMS Medan- juga tiba dengan catatan nirkalah dalam empat pertandingan yang sudah mereka jalani. Kesuksesan menghindari kekalahan cukup untuk menjaga posisi mereka di pucuk klasemen.

Sementara itu di Grup Timur, Kalteng Putra juga bakal berjuang mendulang tiga poin penuh pertama mereka saat bertandang ke Stadion Batakan, Kalimantan Timur, menantang Persiba Balikpapan mulai pukul 18.15 WIB.

Laga yang dimulai pukul 18.15 WIB itu menjanjikan pertarungan sengit, sebab bukan hanya Kalteng Putra saja yang mencari kemenangan perdana. Persiba Balikpapan juga berusaha kembali ke jalur kemenangan setelah kalah dalam dua pertandingan terakhirnya.

Berikut jadwal pertandingan pekan kelima Liga 2 (dalam WIB, tuan rumah disebut pertama):

Kamis, 22 September 2022

14:15 Persipal Babel United vs PSBS Biak 15:15 PSKC Cimahi vs Karo United 15:15 Deltras Sidoarjo vs Sulut United 15:30 Sriwijaya FC vs Persiraja Banda Aceh 15:30 Persela Lamongan vs Persipa Pati 16:00 PSPS Riau vs PSMS Medan 16:00 Semen Padang vs Perserang Serang 18:15 Persiba Balikpapan vs Kalteng Putra

Jumat, 23 September 2022

13:15 Persewar Waropen vs Putra Delta Sidoarjo 15:15 Nusantara United vs Persikab Bandung 16:30 PSIM Yogyakarta vs Persekat Tegal 18:15 PSCS Cilacap vs Gresik United 20:30 Persijap Jepara vs Bekasi City