ITALIA vs Inggris di UEFA Nations League 2022-2023 pada Sabtu 24 September 2022 dini hari WIB. Jelang laga tersebut, terjadi perubahan di skuad The Three Lions (julukan Timnas Inggris). Ya, Gareth Southgate kembali memanggil Jordan Henderson untuk mengisi lini tengah Inggris. Gelandang Liverpool tersebut diproteksikan utnuk menggantikan Kalvin Phillips nantinya.

Seperti diketahui, Inggris akan kembali melanjutkan perjalanannya di UEFA Nations League 2022-2023. Kali ini, Harry Kane dkk akan melawat ke kendang Gli Azzuri -julukan Italia- di pertandingan kelimanya.

Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion San Siro, Milan, Italia, pada Sabtu 24 September 2022 mendatang. Laga ini akan menjadi pembuktian bagi Gareth Southgate untuk bisa membawa The Three Lions bangkit dari juru kunci Grup C.

Dilansir dari BBC, Jordan Henderson kembali dipanggil Gareth Southgate untuk menambah daya gedor Inggris di lini tengah. Ia menggantikan Kalvin Phillips yang mengalami cedera bahu.

Kalvin Phillips pun mengundurkan diri dari skuad Gareth Southgate. Nantinya, Jordan Henderson sebagai penggantinya bukan hanya akan bermain melawan Italia, namun juga melawan Jerman di laga terakhi Inggris.

โ€œKapten Liverpool Jordan Henderson telah ditambahkan ke skuad Inggris untuk pertandingan Nations League melawan Italia dan Jerman. Dia menggantikan Kalvin Phillips dari Manchester City, yang mengundurkan diri akhir pekan lalu karena masalah bahu,โ€ bunyi laporan dari BBC, dilansir Selasa (20/9/2022).

Diketahui sebelumnya, Jordan Henderson memang tidak disebutkan dalam skuad awal Gareth Southgate di UEFA Nations League 2022-2023. Pasalnya, pemain berusia 32 tahun itu sempat mengalami cedera hamstring. Namun, ia sudah pulih dan bisa memperkuat Inggris. Sekadar diketahui, Jordan Henderson sendiri sudah melakoni 69 caps untuk Inggris. Namun, dii tahun ini, ia baru tampil di laga persahabatan melawan Swiss pada bulan Maret 2022 silam.