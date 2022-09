KLASEMEN runner up terbaik Kualifikasi Piala Asia U-20 2023 sudah dirilis. Nasib berbeda dialami dua tim asal Asia Tenggara, yakni Timnas Vietnam U-20 dan Timnas Thailand U-20.

Ya, ajang Kualifikasi Piala Asia U-20 2023 berlanjut semalam. Sejumlah laga seru pun tersaji, namun gagal berbuah manis bagi beberapa tim hingga memengaruhi kans mereka lolos ke putaran final Piala Asia U-20 2023.

Diketahui, hanya juara grup dan lima runner up terbaik dari 10 grup di Kualifikasi Piala Asia U-20 2023 yang dipastikan lolos ke putaran final. Perebutan tiket ke putaran final Piala Asia U-20 2023 via lima runner up terbaik pun berlangsung sengit karena 6 tim teratas saat ini mengoleksi poin yang sama.

Di klasemen runner up terbaik, Timnas Vietnam U-20 duduk di posisi puncak dengan koleksi 6 poin. Timnas Vietnam U-20 unggul dari tim-tim yang menyandang status runner up lainnya karena unggul selisih gol, yakni +7.

Alhasil, Timnas Vietnam U-20 pun dipastikan lolos ke putaran final Piala Asia U-20 2023. Dia menemani Timnas Indonesia U-20 dari Grup F. Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- sendiri menembus putaran final dengan status juara grup.

Pada klasemen runner up terbaik, Timnas Vietnam U-20 dibuntuti oleh Timnas Kyrgyzstan U-20. Mereka juga tercatat mengumpulkan 6 poin sejauh ini dengan selisih gol yang juga sama, yakni +7. Timnas Kyrgyzstan U-20 pun juga dipastikan lolos ke putaran final.

Beralih ke posisi ketiga di klasemen runner up terbaik, ada Timnas China U-20. Mereka dipastikan lolos ke putaran final Piala Asia U-20 2023 usai mengakhiri perjalanan di fase grup dengan raihan 6 poin dan selirih gol +6.

Posisi keempat diisi oleh Timnas Suriah U-20. Mereka tercatat membukukan 6 poin dan mencatatkan selisih gol +3. Dengan raihan tersebut, Timnas Suriah U-20 sudah dipastikan lolos ke putaran final juga.

Kemudian, posisi kelima di klasemen runner up terbaik diisi oleh Timnas Thailand U-20 yang juga mengoleksi 6 poin dan selisih gol +3. Namun sayang, posisi Timnas Thailand U-20 masih belum jelas. Gajah Perang Muda -julukan Timnas Thailand U-20- masih harus menunggu hingga Oktober. Sebab, ada grup yang belum menggelar laga Kualifikasi Piala Asia U-20 2023, yakni Grup H. Grup H baru akan menggelar pertandingan mulai 14-18 Oktober 2022. Di grup tersebut pun, ada tim-tim kuat, seperti Timnas Australia U-20, Timnas Irak U-20, Timnas India U-20, dan Timnas Kuwait U-20. Laga akan digelar di Stadion Internasional Jaber Al-Ahmad, Kuwait. Penyebab tim di Grup H baru akan berlaga pada Oktober karena langkah yang diambil Timnas Australia U-20. Awalnya, Timnas Australia U-20 memutuskan mundur sehingga AFC mengubah jadwal. Namun, Australia tiba-tiba batal mundur usai berkonsultasi dengan AFC. Alhasil, AFC mengubah jadwal laga-laga Grup H. Kini, menarik menantikan siapa dua tim terakhir yang akan lolos ke putaran final Piala Asia U-20 2023. Akankah Thailand menyusul dua tim Asia Tenggara, yakni Timnas Indonesia U-20 dan Vietnam ke putaran final? Berikut Klasemen Runner Up Terbaik Kualifikasi Piala Asia U-20 2023: