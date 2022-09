LONDON – Nama Harry Maguire turut dipanggil ke skuad Timnas Inggris untuk melakoni dua laga UEFA Nations League 2022-2023. Pelatih Timnas Inggris, Gareth Southgate, pun mengungkap alasannya tetap memanggil Harry Maguire, meski lebih sering menghangatkan bangku cadangan ketimbang bermain di Manchester United belakangan ini.

Ya, Southgate memanggil 28 pemain ke skuad The Three Lions –julukan Timnas Inggris- untuk menghadapi Jerman dan Italia dalam dua laga terakhir Grup C UEFA Nations League 2022-2023. Akan tetapi, keputusannya untuk membawa Harry Maguire, Luke Shaw, dan Kalvin Phillips menuai kritik dari publik. Sebab, ketiganya sudah jarang tampil di klub masing-masing.

Ketiga pemain itu memang memainkan peran kunci selama perjalanan Timnas Inggris menuju final Piala Eropa 2020. Mereka pun terus dipercaya oleh pelatih berusia 52 tahun itu dalam pertandingan-pertandingan berikutnya.

Namun, pada musim ini, Maguire dan Shaw sudah tersingkir dari tim utama Man United di bawah kepemimpinan Erik Ten Hag. Pasalnya, keduanya dinilai tampil buruk.

Sementara itu, Philiips baru bermain 13 menit saja sejak pindah ke Manchester City dari Leeds United. Hal ini juga terjadi lantaran sang pemain sempat dibekap cedera.

Kendati demikian, Southgate menilai ketiga pemain itu dan juga bek Chelsea, Ben Chillwell, yang cedera panjang musim lalu, penting di dalam skuad The Three Lions. Oleh karena itu, dia masih mempercayakan mereka pada jeda internasional kali ini yang menjadi persiapan menuju Piala Dunia Qatar 2022. “Jelas, kami memiliki sejumlah pemain termasuk Ben Chilwell, Luke Shaw, Harry Maguire dan Kalvin Phillips yang tidak banyak bermain dengan klub mereka. Dan itu tidak ideal,” kata Southgate, dilansir dari Evening Standard, Sabtu (17/9/2022). “Tetapi, kami merasa mereka telah, dan bisa menjadi, pemain penting bagi kami. Ini bukan situasi yang sempurna, tetapi masih banyak pertandingan yang harus dimainkan sebelum Qatar,” imbuhnya. Dalam jeda internasional kali ini, Timnas Inggris bakal bertandang ke markas Timnas Italia dalam laga kelima Grup C UEFA Nations League 2022-2023 pada 24 September 2022. Tiga hari setelahnya, barulah mereka menjamu Timnas Jerman di Stadion Wembley yang menjadi laga terakhir di fase grup liga antar negara-negara Eropa itu.