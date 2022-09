RABBANI Tasnim dedikasikan golnya ke gawang Hong Kong untuk orangtuanya. Striker berusia 19 tahun itu mencetak gol pembuka Timnas Indonesia U-20 ke gawang Hong Kong di pertandingan kedua Kualifikasi Piala Asia U-20 2023.

Dalam laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat 16 September 2022 tersebut, Timnas Indonesia U-20 menang telak dengan skor 5-1. Ini semakin mendekatkan mereka ke putaran final Piala Asia U-23 yang digelar di Uzbekistan, Maret 2023 mendatang.

Saat laga baru berjalan sembilan menit, Rabbani Tasnim sudah mencatatkan namanya di papan skor. Tandukan penyerang muda Borneo FC itu menyambar tendangan bebas dari sisi kanan lapangan tak mampu diselamatkan oleh kiper lawan.

Gol tersebut pun dipersembahkan Rabbani untuk kedua orangtuanya. Namun, dia tak mau jemawa karena menurutnya masih banyak yang perlu dievaluasi dari penampilannya hari ini meski dinobatkan sebagai man of the match.

“Alhamdulillah bisa kasih hasil yang terbaik walaupun masih harus banyak belajar lagi buat ke depannya. Gol pertama tadi saya berikan untuk orang tua saya di rumah,” kata Rabbani dalam konferensi pers pasca laga, Jumat (17/9/2022).

Gol ke gawang Hong Kong itu sendiri merupakan yang pertama bagi Rabbani di ajang kualifikasi ini. Sebelumnya, dia juga menyumbang satu gol dalam kemenangan 4-0 Tim Merah-Putih atas Timor Leste.

Pada akhirnya, Indonesia berhasil menghajar Hong Kong dengan skor telak 5-1. Empat gol lainnya ditorehkan Alfriyanto Nico (21’), Zanadin Fariz (42’) dan Marselino (85’ dan 89’), yang hanya sanggup dibalas satu gol saja oleh sang lawan via Chen Ngo Hin (62’).

Dengan hasil tersebut, Indonesia duduk di puncak klasemen sementara Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2023 dengan koleksi enam poin. Marselino Ferdinand dan kolega memiliki poin dan selisih gol yang sama dengan Vietnam, yang duduk di peringkat dua usai mengalahkan Timor Leste hari ini dengan skor 4-0.

Selanjutnya, armada Shin Tae Yong bakal melakoni laga penentuan kontra Vietnam pada Minggu (18/9/2022) pukul 20.00 WIB. Tim yang menang pada pertandingan itu akan otomatis lolos ke babak utama Piala Asia U-20 2023 di Uzbekistan dengan status juara grup.

Sedangkan tim runner up masih memiliki harapan untuk lolos via runner up terbaik. Namun, jalur tersebut jelas lebih sulit karena hanya ada lima tim runner up dari 10 grup yang ada yang akan mendapatkan tiket ke Uzbekistan tahun depan.