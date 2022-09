JELANG Sheriff Tiraspol vs Manchester United, David De Gea klaim The Red Devils bakal serius di Liga Eropa 2022-2023. The Red Devils – julukan Manchester United – akan menjalani laga tandang di pekan kedua kompetisi kasta kedua sepakbola Eropa ini.

Pertandingan akan digelar di Stadion Zimbru, Chisinau, Kamis (15/9/2022) mulai pukul 23.45 WIB. Kemenangan menjadi hal wajib bagi Manchester United, yang mengawali turnamen dengan kekalahan 0-1 dari Real Sociedad di Old Trafford pada pekan lalu.

De Gea pun merasa sangat bersemangat untuk membela Man United di Liga Eropa musim ini. Pemain asal Spanyol tersebut pun memastikan bakal menunjukan kemampuan terbaiknya agara Man United bisa meraih kemenangan pertamanya di Liga Eropa musim ini.

“Saya pikir ini adalah kompetisi yang hebat. Kami akan pergi dengan segalanya (untuk menang),” ungkap David De Gea dilansir dari situs resmi Man United, Kamis (15/9/2022).

“Saya memiliki kenangan yang sangat bagus, jujur, tentang kompetisi ini dan, besok, kami memiliki pertandingan besar lainnya melawan Sheriff,” imbuh pemain berusia 31 tahun tersebut.

De Gea mengakui bahwa saat ini posisi Man United cukup sulit setelah sebelumnya harus menelan kekalahan dari Real Sociedad. Namun dirinya memastikan bahwa Man United bakal melakukan segala cara untuk bisa memenangkan laga kali ini. “Kami kalah di pertandingan pertama (melawan Real Sociedad),” sambung De Gea. “Jadi kami harus mencoba memenangkan pertandingan besok melawan tim yang sulit. Tapi, yang pasti, ini adalah kompetisi yang spesial,” pungkasnya.