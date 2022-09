JADWAL Persib Bandung vs Persija Jakarta di pekan ke-11 Liga 1 2022-2023 akan dibahas di sini. Bagi yang ingin menyaksikan pertandingan secara langsung, di sini juga akan dibahas cara membeli tiketnya.

Laga klasik Liga 1 2022-2023 sebentar lagi akan bergulir, dengan Persija Jakarta akan bertandang ke Bandung untuk memenuhi undangan rival utamanya. Persib Bandung akan menjadi tuan rumah di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Minggu 2 Oktober 2022 pukul 20.00 WIB.

Bobotoh tentunya wajib menghadiri hajat besar klubnya kali ini. Animo para pendukung pun meningkat karena penonton sudah diperbolehkan untuk kembali ke stadion pascapandemi.

Sebagai tuan rumah, Persib Bandung menyediakan tiket untuk partai kontra Persija Jakarta dengan dijual langsung di website resmi mereka. Bagi yang ingin menyaksikannya, maka silakan mengaksesnya di persib.co.id atau persibstore.id atau bisa juga di aplikasi PersibApps.

Penjualan tiket Persib Bandung di website resmi ini adalah cara klub untuk menghindari penjualan tiket palsu. Tim berjuluk Maung Bandung menyediakannya secara resmi agar memudahkan para Bobotoh.

Dari tahun ke tahun, pertandingan Persib Bandung vs Persija Jakarta layaknya El Clasico versi Indonesia. Jika Spanyol memiliki Barcelona vs Real Madrid, maka kita punya Persib Bandung vs Persija Jakarta.

Itu karena rivalitas di antara kedua tim memang sudah mengakar dan mendarah-daging. Tak terkecuali pada musim ini, ketika performa kedua tim sedang naik-naiknya.

Semenjak Luis Milla diumumkan sebagai pengganti Robert Rene Alberts, antusiasme di kalangan Bobotoh untuk menyaksikan penampilan Persib Bandung pun meningkat. Pelatih asal Spanyol pun telah memberikan dampak dengan meraih kemenangan pada dua laga pertama yang dipimpinnya. Setelah mengalahkan RANS Nusantara FC 2-1, Minggu 4 September 2022, Persib Bandung melanjutkan trennya sepekan kemudian. Mereka menaklukkan Arema FC dengan skor 2-1 dalam lawatan ke Malang, Minggu 11 September 2022. Sementara itu, Persija Jakarta sedang garang-garangnya di lapangan. Kehadiran Thomas Doll di kursi kepelatihan dan para pemain asing berkualitas dunia seperti Michael Krmencik, Hanno Behrens, dan Ondrej Kudela memantik semangat The Jakmania sejak pramusim. Sempat tertatih di awal musim Liga 1 2022-2023, Persija Jakarta kini meraih lima kemenangan beruntun. Terbaru, tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut menaklukkan Barito Putera dalam laga tandang, Minggu 11 September 2022 dengan skor 1-0 berkat gol Michael Krmencik.