JELANG laga Manchester United vs Real Sociedad di Liga Eropa 2022-2023, Imanol Alguacil heran The Red Devils tak di Liga Champions. The Red Devils – julukan Manchester United – akan mengawali Liga Eropa 2022-2023 pada Jumat 9 September 2022 dini hari nanti WIB.

Setelah hanya finis di peringkat keenam Liga Inggris 2021-2022, Manchester United pun hanya tampil di Liga Eropa 2022-2023. Dalam pertandingan pertama, mereka akan dihadang oleh Real Sociedad asuhan Imanol Alguacil.

Alguacil bertekad untuk menunjukkan kemampuan timnya di hadapan lawan yang berat. Namun, dia menyebut jika seharusnya Manchester United berada di kompetisi Liga Champions.

“Saya ingin menunjukkan kemampuan kami. Saya ingin tim ini menampilkan kepribadian, walau menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa dan yang seharusnya berada di Liga Champions,” kara Alguacil dikutip FourFourTwo, Kamis (8/9/2022).

Tentu, Alguacil juga menyadari jika Man United memiliki pemain yang bagus. walau demikian, dia yakin apa saja bisa terjadi di dalam lapangan, saat 11 pemain melawan 11 pemain lainnya.

“Kami menghadapi sejarah, dengan skuad bagus yang mereka miliki. Memang benar, mereka telah menghabiskan banyak dana. Tetapi, pertandingan berlangsung di lapangan dan masing-masing tim memiliki 11 pemain,” ujarnya. Untuk dapat memberikan perlawanan, Alguacil menyadari bahwa Sociedad harus bermain dengan berani. Jika tidak, mereka bakal kesulitan untuk menembus pertahanan The Red Devils. “Man United adalah salah satu tim terbesar di Eropa. Tetapi, jika ingin mengalahkan tim seperti Man United, kami harus berani dan memiliki beberapa opsi untuk memenangkan pertandingan,” tutur Alguacil.