JELANG Inter Milan vs Bayern Munich di Liga Champions 2022-2023, salah satu pemain Nerazzurri (julukan Inter Milan), Hakan Calhanoglu mengajak rekan setimnya untuk fokus. Pemain berdarah Turki itu ingin rekan setimnya melupakan kekalahan dari AC Milan, pada Sabtu 3 September 2022 silam.

Seperti diketahui, Inter Milan bakal menjamu Bayern Munich di laga perdana Grup C Liga Champions 2022-2023, Kamis 8 September 2022 dini hari pukul 02.00 WIB. Di laga nanti, Nerazzurri -julukan Inter Milan- bertekad meraih kemenangan karena tampil di kandang dan disaksikan oleh banyak penggemar.

Selain mengincar kemenangan Inter Milan bakal mencoba untuk bangkit, setelah mendapatkan hasil mengecewakan di Derby Della Madonnina. Nerazzurri menelan kekalahan 2-3 dari AC Milan di pertandingan kelima Liga Italia 2022-2023, akhir pekan lalu.

Gelandang Inter Milan, Hakan Calhanoglu mengatakan timnya harus bisa bangkit untuk meraih kemenangan dari hasil mengecewakan tersebut. Setelah melakukan evaluasi internal tim, ia mengakui para pemain Inter Milan termotivasi untuk menghadapi Bayern Munich.

"Kami harus segera memulai lagi. Kami kalah di derby karena beberapa kesalahan kami yang telah kami analisis dan kami termotivasi untuk Liga Champions. Kami harus segera siap dan bersatu di lapangan," kata Hakan Calhanoglu dilansir dari laman resmi Inter Milan, Rabu (7/9/2022).

Bagi Hakan Calhanoglu, Bayern Munich bukan lawan baru. Sebab, ia pernah menghadapi Die Roten (julukan Bayern Munich) ketika mentas di Liga Jerman.

Ia pun menjelaskan Die Roten selalu mendominasi jalannya pertandingan. Hal itu membuat dirinya meminta kepada para pemain Inter Milan untuk fokus dan melupakan hasil mengecewakan di laga Derby Della Madonnina.

“Saya mengenal Bayern Munich dengan baik, saya telah memainkan banyak pertandingan melawan mereka, mereka kuat dan dinamis dan menekan tinggi,” timpalnya.

“Mereka selalu ingin mendominasi, kami harus siap dan fokus, kami tidak bisa kehilangan bola dengan mudah karena mereka cepat. derby sudah berakhir. menyakitkan karena kita kalah, tapi sudah berlalu," terangnya.

Sebatas informasi, selain Inter Milan vs Bayern Munich di Grup C Liga Champions 2022-2023, ada satu pertandingan lainnya, yaitu mempertemukan Barcelona vs Viktoria Plzen. Kedua pertandingan itu, digelar dalam waktu yang bersamaan.