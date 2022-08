JURGEN Klopp sadari ancaman The Magpies jelang laga Liverpool vs Newcastle United. Liverpool akan menjamu The Magpies –julukan Newcastle United– dalam lanjutan Liga Inggris 2022-2023, Kamis 1 September 2022 pukul 02.00 WIB.

The Reds –julukan Liverpool– bermodalkan kemenangan telak dengan skor 9-0 atas Bournemouth di laga sebelumnya. Namun, Newcastle United adalah tim yang sulit dikalahkan karena mereka tak pernah takluk dalam empat laga pembuka Liga Inggris 2022-2023 sejauh ini.

Jelang laga itu, Jurgen Klopp mengklaim bahwa tim besutan Eddie Howe itu tidak membutuhkan pemain tambahan di bursa transfer musim panas ini. Meskipun, mereka dianggap masih mempunyai kesempatan untuk mendatangkan pemain anyarnya.

“Jika Eddie Howe mendapat waktu dan hal-hal seperti ini, saya tidak yakin mereka membutuhkan jendela transfer lain tetapi jika dia punya waktu untuk itu, mereka pasti akan melakukannya. Itulah dunia, dunia sepak bola yang kita tinggali dan semuanya baik-baik saja,” jelas Jurgen Klopp, dilansir dari laman resmi Liverpool, Rabu (31/8/2022).

Sementara itu, Jurgen Klopp juga berkomentar terkait penampilan The Magpies di awal musim 2022-2023 ini. Menurut pelatih asal Jerman itu, Newcastle memiliki kans untuk masuk ke enam besar klasemen Liga Inggris musim ini. Terlebih, mereka mempunyai bekal positif di musim sebelumnya.

“Newcastle adalah klub hebat dan jelas memiliki banyak kesuksesan di masa lalu dan sekarang selama beberapa tahun tidak sebanyak itu lagi. Mereka sekarang memiliki semua yang mereka butuhkan untuk masuk enam besar, atau apa pun artinya,” kata Jurgen Klopp.

Di sisi lain, Jurgen Klopp juga melihat mental Newcastle lebih kuat di musim ini. Apalagi, mereka belum terkalahkan sama sekali di awal-awal musim ini. Sehingga, Klopp menyebut bahwa Newcastle akan membuat kesulitan anak asuhnya dan menjadi ancaman. “Itu normal, mereka tidak terkalahkan di musim ini. Karena Eddie ada di sana, mereka jelas mendapat banyak sekali poin, mereka memainkan paruh kedua musim dengan sangat baik. Saya tidak tahu persis kapan Eddie mulai, tetapi karena dia ada di sana, mereka bermain sangat, sangat stabil. Sulit bagi kami untuk bermain melawan mereka,” ujar Klopp. “Ya, mereka adalah ancaman, begitulah adanya. Dengan Isak, mereka telah mendatangkan pemain yang sangat bagus dan bukan hanya dia; Botman, semua yang ada di sana, Bruno Guimaraes tahun lalu," lanjut pelatih asal Jerman itu. "Penandatanganan yang cerdas, rekrutan yang bagus; Wood, mesin nyata mutlak di depan, jadi hal-hal semacam ini. Tapi tentu saja, jika Callum Wilson tidak bisa bermain, setiap tim akan mengenalinya karena dia benar-benar striker kelas atas. Jadi, ya, pemain yang sama sekali berbeda,” tandasnya.