PELATIH Timnas Thailand U-16, Phipob Onmo, tidak menghiraukan ucapan segelintir netizen Indonesia yang meminta mereka bermain mata saat bertemu Timnas Vietnam U-16 di semifinal Piala AFF U-16 2022. Mantan pemain Persisam Samarinda itu mengatakan, timnya bakal tampil habis-habisan demi tiket lolos ke final Piala AFF U-16 2022.

Pencinta sepakbola di Indonesia masih kesal dengan aksi yang ditunjukkan Vietnam dan Thailand saat mentas di Piala AFF U-19 2022. Bertemu di laga pamungkas fase grup pada Minggu 10 Juli 2022 malam WIB, Vietnam dan Thailand enggan melakukan serangan di menit 15 akhir pertandingan.

(Sempat ada dugaan sepakbola gajah di laga Timnas Vietnam U-19 vs Timnas Thailand U-19)

Penyebabnya karena skor 1-1 saat itu sudah meloloskan Vietnam dan Thailand ke semifinal Piala AFF U-16 2022, sekaligus meninggalkan Timnas Indonesia U-19 di fase grup. Dugaan sepakbola gajah itu juga yang akhirnya membuat PSSI membuka peluang meninggalkan AFF, meski akhirnya batal terealisasi.

Sebulan berselang, Vietnam dan Thailand kembali bertemu, kali ini di level U-16. Pencinta sepakbola Tanah Air di media sosial berharap Vietnam dan Thailand kembali main mata.

Tentu para netizen menyerukan ini maksudnya bercanda. Sebab, baik Vietnam dan Thailand bakal sama-sama ngotot demi tiket lolos final Piala AFF U-16 2022.

“Apakah Thailand dan Vietnam mau main mata lagi?,” tanya akun Mujiono.

“Mereka main santai sampai penalti dan tos-tosan. Mereka enggak tega saling menyerang,” sambung akun Handi Saroso sambil menaruh emoji tertawa.

Meski begitu, Phipob Onmo tak terganggu dengan isu di atas. Dalam pikirannya sekarang membawa Thailand mengalahkan Vietnam.

"Timnas Vietnam U-16 adalah tim yang kuat. Saya berharap pertandingan ini akan mendapat dukungan dari penggemar dari kedua negara. Thailand U-16 siap dengan semangat dan tekad tertinggi,” ucap Phipob Onmo dikutip laman Soha, Rabu (10/8/2022).

“Tim juga siap untuk skenario apa pun, termasuk adu penalti atau menang atau kalah 90 menit,” lanjutnya.

Sayangnya, di laga nanti Thailand tidak akan diperkuat sang kapten Pacharaphol karena akumulasi kartu kuning di babak penyisihan grup. Laga Timnas Vietnam U-16 vs Timnas Thailand U-16 akan berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman pada Rabu (10/8/2022). Kick off dimulai pukul 15.30 WIB, disusul laga Timnas Indonesia U-16 vs Myanmar U-16 pada pukul 20.00 WIB.