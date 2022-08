PELATIH Timnas Malaysia U-16, Osmera bin Omaro, kecewa timnya gagal lolos ke semifinal Piala AFF U-16 2022 sehingga batal melawan Timnas Indonesia U-16 di babak empat besar. Dalam pandangan Osmera bin Omaro, Timnas Malaysia U-16 memiliki kualitas untuk tampil di semifinal Piala AFF U-16 2022.

"Ini mengecewakan, sangat mengecewakan. Kami memiliki kualitas untuk lolos ke semifinal," kata Osmera mengutip dari ANTARA.

(Timnas Malaysia U-16 ditahan Australia 2-2 di laga pamungkas Grup C)

Timnas Malaysia U-16 sebenarnya akan melaju ke semifinal jika menundukkan Australia di laga pamungkas Grup C, Senin 8 Agustus 2022 sore WIB. Jika menang atas Australia, Malaysia akan bertemu juara Grup A, Timnas Indonesia U-16, di semifinal Piala AFF U-16 2022.

Skuad Harimau Muda nyaris melakukannya lantaran sempat unggul 2-1 hingga seperempat babak kedua berjalan. Namun, Australia menyamakan kedudukan melalui penyerang Max Hately di menit 64, yang akhirnya dinobatkan sebagai pemain terbaik laga tersebut.

Hasil 2-2 tak cukup membawa Malaysia ke empat besar karena pada laga Grup C lain, Myanmar mengandaskan Kamboja dengan skor 1-0. Myanmar pun menjadi pemimpin Grup C dengan koleksi tujuh angka dan mengunci tempat di semifinal. Sementara Malaysia, finis sebagai runner-up Grup C dengan lima angka.

Menurut Osmera, Malaysia sejatinya bermain bagus di laga kontra Australia dan membuat banyak peluang. Akan tetapi, mereka tak efektif di depan gawang. "Andai kami bisa memaksimalkan setengah saja dari total peluang yang kami miliki, kami mungkin mampu memenangkan pertandingan ini," tegas Osmera.

Osmera pun meminta para pemainnya untuk belajar dari kegagalan dan tidak mengulangi hal serupa saat berkompetisi di turnamen selanjutnya. Kegagalan Malaysia ke fase gugur menjadi semacam tamparan . Sebab, mereka merupakan juara bertahan Piala AFF U-16 dan sudah dua kali menjuarai kompetisi itu yakni pada 2013 dan 2019. Malaysia pun selalu lolos dari fase grup Piala AFF sejak edisi 2017. (Timnas Indonesia U-16 akan bertemu Myanmar di semifinal Piala AFF U-16 2022) Laga semifinal Piala AFF U-16 2022 mempertemukan Thailand vs Vietnam pada Rabu, 10 Agustus 2022 pukul 15.30 WIB. Kemudian pukul 20.00 WIB, dilangsungkan semifinal lain yang mempertemukan Timnas Indonesia U-16 vs Myanmar.