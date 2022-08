PIALA AFF U-16 2022 resmi merampungkan fase grup pada Senin (8/8/2022). Empat tim dipastikan lolos ke semifinal dan Timnas Indonesia U-16 dipastikan akan menghadapi Myanmar U-16.

Laga pamungkas Grup C Piala AFF U-16 2022 dimainkan jadi penentu. Seperti Timnas Vietnam U-16 menggantungkan nasibnya dari laga Myanmar U-16 vs Kamboja U-16 dan Malaysia U-16 vs Australia U-16.

Dari Grup C, Myanmar akhirnya menjadi pemuncak grup dan lolos ke semifinal setelah menumbangkan Kamboja dengan skor 1-0. Lin Htet Oo mencetak satu-satunya gol pada menit ke-48.

Dengan hasil ini, maka Myanmar U-16 lolos ke semifinal dengan poin tujuh. Mereka akan menghadapi Timnas Indonesia U-16 di empat besar sebagai juara Grup A.

Sementara itu, Malaysia U-16 secara mengejutkan gagal lolos ke semifinal. Padahal posisi Harimau Malaya Muda di atas angin sebelum laga kontra Australia U-16.

Malaysia hanya mampu bermain imbang kontra Australia. Sempat unggul 2-1 sampai pertengahan babak kedua, mereka disamakan menjadi 2-2. Dua gol Malaysia dicetak oleh Muhammad Anjasmirza Saharuddin pada menit ke-36 dan ke-49. Sementara itu, gol Australia U-16 dicetak oleh Ayman Gulasi menit ke-17 dan Max Hately pada menit ke-64. Dengan hasil ini, maka Malaysia dipastikan gagal menemani Myanmar ke semifinal. Justru Timnas Vietnam U-16 yang sebelumnya terjepit posisinya malah bisa lolos dari jalur runner-up grup terbaik dengan poin enam, sedangkan Malaysia sebagai runner-up Grup C, poinnya adalah lima. Maka, genap sudah tim peserta semifinal Piala AFF U-16 2022. Selanjutnya semifinal akan dimainkan pada Rabu (10/8/2022). Berikut daftar empat tim yang lolos ke semifinal dan jadwal pertandingannya: Timnas Thailand U-16 vs Timnas Vietnam U-16 (10 Agustus 2022. 15.30 WIB) Timnas Indonesia U-16 vs Timnas Myanmar U-16 (10 Agustus 2022. 20.00 WIB)