LAGA Timnas Malaysia U-16 vs Timnas Australia U-16 dan Timnas Myanmar U-16 vs Timnas Kamboja U-16 masih sama kuat di babak pertama. Malaysia bermain 1-1 dengan Australia, sedangkan Myanmar ditahan Kamboja 0-0 di matchday pamungkas Grup C Piala AFF U-16 2022.

Jika skor ini bertahan hingga akhir, Timnas Vietnam U-16 di atas angin untuk lolos ke semifinal Piala AFF U-16 2022. Sekadar diketahui, laga pamungkas Grup C Piala AFF U-16 2022 dilangsungkan berbarengan di Stadion Maguwoharjo dan Stadion Sultan Agung, Senin (8/8/2022) sore WIB.

Laga ini menentukan siapa yang bakal menjadi wakil Grup C di semifinal Piala AFF U-16 2022. Setelah melewati dua pertandingan, Malaysia duduk di puncak klasemen Grup C Piala AFF U-16 2022 dengan koleksi empat angka. Turun ke posisi dua ada Myanmar juga dengan empat angka.

Kemudian turun di posisi tiga ada Kamboja dengan tiga angka dan Australia yang belum mengemas satu pun poin ada di dasar klasemen. Jika sama-sama meraih kemenangan, Malaysia dan Myanmar bakal lolos ke semifinal Piala AFF U-16 2022 sebagai juara grup dan runner-up terbaik.

Selain juara Grup (A, B, dan C), ada satu runner-up terbaik yang diizinkan lolos ke semifinal Piala AFF U-16 2022. Namun, merujuk kepada hasil babak pertama, Vietnam diuntungkan dengan hasil sementara ini.

Jika kedua laga di atas berakhir imbang, Malaysia akan finis sebagai juara Grup C dengan koleksi lima angka. Kemudian, posisi dua ditempati Myanmar juga dengan lima poin.

Malaysia berhak menduduki posisi yang lebih baik karena unggul selisih gol atas Myanmar. Andai kondisi ini terjadi, Vietnam akan merebut status runner-up terbaik. Sebab, Vietnam yang berstatus runner-up Grup A mengoleksi enam angka. Karena itu, skuad Vietnam praktis bahagia mendengar hasil babak pertama ini. Akan tetapi, masih ada babak kedua. Jika Malaysia dan Myanmar sama-sama meraih kemenangan, Vietnam harus meredam mimpi ke semifinal Piala AFF U-16 2022. Sebab, koleksi poin Malaysia dan Myanmar menyentuh tujuh poin, alias lebih baik ketimbang Vietnam. Karena itu, menarik menanti siapa yang lolos ke semifinal Piala AFF U-16 2022, mendampingi Timnas Indonesia U-16 dan Timnas Thailand U-16 yang lebih dulu melakukannya. (RAM)