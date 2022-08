YOGYAKARTA – Kapten Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-16, Muhammad Iqbal Gwijangge mengucapkan rasa terima kasih kepada suporter yang hadir di stadion dan yang menonton dari layar kaca saat timnya menang 2-1 atas Vietnam U-16. Sebab menurut Iqbal, berkat dukungan suporter Indonesia, skuad Garuda Asia yang sempat tertinggal dapat bangkit dan memenangkan laga pamungkas Grup A Piala AFF U-16 2022 tersebut.

Bermain di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta, Sabtu (6/8/2022) malam WIB, Pasukan Garuda Asia menjalani laga ketat pada babak pertama. Bahkan, mereka tertinggal lebih dulu pada menit 41 lewat gol penalti yang dicetak Nguyen Cong Phuong.

Akan tetapi, Tim Merah-Putih langsung menggebrak pertahanan The Golden Star –julukan Vietnam- pada awal babak kedua. Mereka pun mampu membalikkan keadaan dalam waktu tiga menit saja lewat dua gol yang masing-masing ditorehkan Arkhan Kaka Putra dan Muhammad Nabil Asyura pada menit 51 dan 54.

Usai pertandingan, Iqbal menyampaikan rasa terima kasihnya kepada suporter Indonesia yang setia hadir di stadion. Menurutnya, kehadiran suporter mampu memompa semangat Timnas Indonesia U-16 untuk membalikkan keadaan.

“Terima kasih penonton di stadion dan di rumah karena tanpa mereka kita (Timnas Indonesia U-16) tidak bisa semangat lagi di babak kedua,” kata Iqbal dalam konferensi pers usai pertandingan, Sabtu (6/8/2022).

Lebih lanjut, Iqbal langsung memasang target kemenangan di semifinal Piala AFF U-16 2022. Diketahui, Timnas Indonesia U-16 akan berhadapan dengan Myanmar U-16 atau Malaysia U-16, yang baru akan bertanding besok.

“Saya harap di semifinal kita bisa lebih baik lagi, tadi di babak pertama sempat kecolongan. Namun, di babak kedua kita bangkit, karena kita tahu kalau lawan Vietnam harus punya motivasi dan inisiatif lebih dari mereka,” tambah Iqbal.

Dengan hasil tersebut, Timnas Indonesia U-16 berhasil mengamankan satu tiket ke semifinal Piala AFF U-16 2022. Mereka keluar sebagai juara grup dengan koleksi sembilan poin usai menyapu bersih tiga laga fase grup dengan kemenangan.

Sementara itu, Vietnam masih belum memastikan diri lolos ke semifinal Piala AFF U-16 2022. The Golden Star -julukan Vietnam U-16- harus menunggu hasil dari laga dari dua grup lainnya lebih dulu untuk lolos via runner up terbaik.

Lalu untuk lawan Timnas Indonesia U-16 di semifinal Piala AFF U-16 2022 sampai saat ini belum diketahui. Sebab skuad Garuda Asia masih menunggu siapa yang menjadi juara Grup C di antara Malaysia, Myanmar, atau Kamboja.