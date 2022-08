KLASEMEN sementara runner up terbaik Piala AFF U-16 2022 akan diulas dalam artikel ini. Nasib tim untuk melaju ke semifinal dari masing-masing grup akan ditentukan pada partai terakhir Piala AFF U-16 2022.

Adapun tim yang berhak lolos ke semifinal adalah juara dari tiap grup, yang terdiri dari Grup A, B, dan C plus satu runner up dari ketiga grup itu. Jika satu tim berhasil memuncaki klasemen di grup-nya, praktis tim tersebut otomatis lolos ke semifinal.

Namun, bagaimana jika tim yang berakhir di peringkat kedua atau jadi runner up? Itulah yang akan diulas dalam artikel ini.

Seperti yang sudah disinggung, setiap tim berhak lolos ke semifinal jika jadi juara dan runner up terbaik. Untuk runner up terbaik ini Piala AFF U-16 2022 punya aturannya sendiri.

Sekadar diketahui, penentuan runner up terbaik ini dilihat dari mini klasemen (di luar klasemen utama tiap grup) antar tim yang ada di peringkat kedua. Untuk saat ini, ada tiga tim yang berada di peringkat kedua.

Dari Grup A ada Timnas Vietnam U-16 (6 poin). Kemudian di Grup B ada Timnas Thailand U-16 (4 poin), dan di Grup C ada Timnas Myanmar U-16 (4 poin).

Ketiga tim itu punya peluang lolos sebagai runner up terbaik, atau bahkan menjadi juara di grup-nya. Di Grup A, Vietnam akan bersua Timnas Indonesia U-16, yang notabene ada di peringkat pertama pada Sabtu (6/8/2022).

Kemudian, Thailand bersua Timor Leste, yang jadi pemimpin Grup B, pada Minggu, 7 Agustus 2022. Sementara Myanmar bersua Kamboja di laga pamungkas Grup C pada Senin, 8 Agustus 2022. Menilik hal tersebut, Vietnam dan Thailand lebih diuntungkan, lantaran bisa menetukan nasibnya sendiri di laga terakhir. Sementara, Myanmar, masih harus menunggu hasil laga lain antara Malaysia vs Australia. Sebab demikian, ketiga tim yang ada di posisi kedua di klasemennya masing-masing wajib menang bila ingin memastikan langkahnya ke semifinal. Ambil contoh jika Vietnam menang atas Timnas Indonesia U-16, maka poin mereka akan menjadi 9. Kemudian, jika Thailand menang atas Timor Leste, praktis tim berjuluk Gajah Perang itu mengumpulkan 7 poin dan berhak ke semifinal sebagai juara grup. Namun, tidak demikian dengan Myanmar. Seandainya mereka menang, tapi Malaysia juga menang, maka kemungkinan besar Myanmar tak bisa ke puncak klasemen, karena kalah selisih gol, meski mengumpulkan 7 poin nantinya. Akan tetapi, Myanmar masih punya kans lolos semifinal sebagai runner up terbaik. Sebaliknya jika ketiga tim kalah, dalam hal ini Vietnam cukup diuntungkan, karena memiliki poin lebih baik ketimbang Thailand dan Myanmar. Berikut klasemen sementara runner up terbaik Piala AFF U-16 2022: