PENYEBAB media Vietnam, The Thao 247, mengamuk jelang laga Timnas Indonesia U-16 vs Timnas Vietnam U-16 di matchday pamungkas Grup A Piala AFF U-16 2022 akan dibahas dalam artikel ini. The Thao 247 mengatakan, Yogyakarta International School yang merupakan tempat latihan Timnas Vietnam U-16 kurang memadai dalam segi pencahayaan.

Pada Kamis, 4 Agustus 2022, Timnas Vietnam U-16 hanya berlatih selama sejam. The Thao 247 menyebut pencahayaan yang kurang memadai menjadi alasannya.

(Suasana latihan Timnas Vietnam U-16 jelang menghadapi Timnas Indonesia U-16. (Foto: VFF)

Pertandingan Timnas Indonesia U-16 vs Vietnam bakal digelar pada Sabtu (6/8/2022) di Stadion Maguwoharjo, Sleman pada pukul 20.00 WIB. Ini merupakan yang pertama Timnas Vietnam U-16 bermain malam di Piala AFF U-16 2022, mengingat pada dua laga sebelumnya melawan Filipina U-16 dan Singapura U-16, dimulai pukul 15.00 WIB.

Karena itu, pelatih The Golden Star Nguyen Quoc Tuan melatih tim asuhannya lebih lambat satu jam ketimbang sebelumnya. Biasanya mereka memulai latihan pukul 15.00 WIB, kini menjadi 16.00 WIB.

Namun, latihan itu hanya berlangsung satu jam hingga pukul 17.00 WIB. Selain memang dijadwalkan penyelenggara selesai di waktu tersebut, The Thao 247 menyebutkan pencahayaan di Yogyakarta International School (tempat Timnas Vietnam U-16 latihan) tidak memadai.

“Karena tidak ada batas waktu yang setara, karena tempat latihan tidak memiliki lampu, pelatih Nguyen Quoc Tuan memutuskan membiarkan para pemain Vietnam U-16 berlatih paling lambat pada kerangka waktu hari itu sesuai proposal dari penyelenggara turnamen (16.00 WIB-17.00 WIB),” tulis The Thao 247.

“Sekitar waktu tersebut di Yogyakarta, matahari mulai berangsur-angsur menghilang. Itu juga saat ketika para pemain harus beradaptasi dengan kondisi pencahayaan yang lebih tidak menguntungkan,” lanjut The Thao 247. The Thao 247 juga menyebutkan para pemain Timnas Vietnam U-16 tidak berlatih terlalu keras. Skuad asuhan Nguyen Quoc Tuan ini hanya latihan kekuatan dan kontrol di berbagai bidang lapangan. “Di pengujung sesi latihan, pelatih Nguyen Quoc Tuan mulai menyusun skuad uji coba sekaligus rencana taktis menghadapi tuan rumah Timnas Indonesia U-16,” lanjut media itu. Setelah melewati dua pertandingan, Timnas Vietnam U-16 memiliki 6 poin yang sama dengan Timnas Indonesia U-16, namun kalah dari segi selisih gol (+9 berbanding +11). Jika ingin menjadi pemuncak grup untuk lolos otomatis ke semifinal Piala AFF U-16 2022, Vietnam U-16 harus menang atas Timnas Indonesia U-16.