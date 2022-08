KLASEMEN sementara Grup C Piala AFF U-16 2022 kelar laga Timnas Australia U-16 vs Kamboja sudah dirilis. Timnas Australia U-16 pun makin terpuruk di dasar klasemen. Mereka menjadi juru kunci dengan raihan 0 poin.

Ya, Piala AFF U-16 2022 terus berlanjut. Hari ini, giliran tim-tim dari Grup C yang unjuk gigi. Ada dua laga yang tersaji, yakni mempertemukan Timnas Australia U-16 vs Timnas Kamboja U-16 dan juga Timnas Myanmar U-16 vs Timnas Malaysia U-16.

Laga Timnas Australia U-16 vs Timnas Kamboja U-16 yang digelar lebih dahulu pun kini sudah rampung digelar. Bermain di Stadion Sultan Agung, Bantul, Yogyakarta, pada Jumat (5/8/2022) sore WIB, Timnas Kamboja U-16 berhasil membungkam Australia dengan skor 4-2.

Timnas Kamboja U-16 sudah menunjukkan ancaman berarti sejak awal laga. Alhasil, mereka unggul cepat lewat gol Var David (1’). Kemudian, tiga gol lain dicetak oleh Sou Menghong (13’ dan 90+1’) serta Soun Makara (75’). Sementara itu, dua gol Timnas Australia U-16 dicetak oleh Ayman Gulasi (30’) dan Max Hately (83’).

Dengan hasil tersebut, Timnas Kamboja U-16 akhirnya mendapat poin di Piala AFF U-16 2022. Kini, mereka mengemas 3 poin sehingga duduk di posisi ketiga pada klasemen sementara Grup C Piala AFF U-16 2022.

Timnas Kamboja U-16 mengekor Timnas Malaysia U-16 di puncak klasemen dan Timnas Myanmar U-16 yang mengisi poisisi kedua. Kedua tim tersebut juga mengoleksi poin yang sama dengan Timnas Kamboja U-16, yakni 3 angka. Namun, Malaysia dan Myanmar unggul selisih gol.

Sementara itu, Timnas Australia U-16 belum bisa menyudahi penderitaannya di Piala AFF U-16 2022. Mereka menjadi juru kunci saat ini usai belum bisa meraih satu poin pun. Di laga sebelumnya, Timnas Australia U-16 juga menelan kekalahan dari Myanmar. Laga yang berlangsung sengit itu berakhir dengan skor 2-3. Kini, menarik menyaksikan laga lain di Grup C yang akan berlangsung malam hari nanti. Laga yang mempertemukan Timnas Myanmar U-16 vs Timnas Malaysia U-16 akan digelar di Staidon Mahuwoharjo, Sleman, Yogyakarta, pada Jumat (5/8/2022) mulai pukul 19.00 WIB. Berikut Klasemen Sementara Grup C Piala AFF U-16 2022 Kelar Laga Australia vs Kamboja: 1. Malaysia: 3 Poin 2. Myanmar: 3 Poin 3. Kamboja: 3 Poin 4. Australia 0 Poin