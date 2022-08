MEDIA Vietnam, The Thao 247, mengibaratkan laga Timnas Indonesia U-16 vs Timnas Vietnam U-16 di matchday pamungkas Grup A Piala AFF U-16 2022 bagaikan laga final. The Thao 247 menyebut pemain-pemain Timnas Vietnam U-16 siap tampil mati-matian menghadapi Timnas Indonesia U-16 racikan Bima Sakti.

Laga Timnas Vietnam U-16 vs Timnas Indonesia U-16 dilangsungkan di Stadion Maguwoharjo, Sleman pada Sabtu 6 Agustus pukul 20.00 WIB. Tim yang memenangkan pertandingan bakal lolos ke semifinal Piala AFF U-16 2022 sebagai juara Grup.

(Timnas Vietnam U-16 siap tempur hadapi Timnas Indonesia U-16)

“Timnas Vietnam U-16 Siap untuk ‘Pertandingan Final’ dengan Timnas Indonesia U-16,” tulis The Thao 247 dalam judul artikel yang mereka buat.

Namun, The Thao 247 mengabarkan Timnas Vietnam U-16 berlatih dengan santai di Yogyakarta International School, Yogyakarta pada Kamis, 4 Agustus 2022. Menurut media itu, The Golden Star hanya memantapkan strategi jelang menghadapi Timnas Indonesia U-16.

“Dalam sesi latihan kali ini, pelatih Nguyen Quoc Tuan membagi tim menjadi dua grup. Para pemain utama dalam kemenangan 5-0 atas Timnas Filipina U-16 hanya diberi porsi latihan ringan. Sementara itu, pemain lain diberi latihan kekuatan dan latihan kontrol bola di berbagai bidang lapangan,” tulis The Thao 247.

“Di pengujung sesi latihan, pelatih Nguyen Quoc Tuan mulai menyusun skuad uji coba sekaligus rencana taktis menghadapi tuan rumah Timnas Indonesia U-16,” tambah tulisan tersebut.

Kedua tim mempunyai modal bagus menjelang pertandingan terakhir fase grup. Kedua tim sama-sama mengoleksi dua kemenangan, dan enam poin dalam dua pertandingan awal. Timnas Indonesia U-16 berada di posisi yang lebih baik karena unggul selisih gol ketimbang Vietnam, yakni +11 berbanding +9. Jika mau aman, skor imbang sebenarnya sudah meloloskan kedua tim ke semifinal Piala AFF U-16 2022. Sebab, koleksi tujuh poin merupakan batas aman sebuah tim untuk merebut status runner-up terbaik. Sekadar diketahui, hanya juara grup (A, B dan C) dan satu runner-up terbaik yang diizinkan melaju ke empat besar Piala AFF U-16 2022. Karena itu, menarik menanti duel Timnas Indonesia U-16 vs Timnas Vietnam U-16.