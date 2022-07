MEDIA Korea Selatan (Korsel), Han Kyung menyoroti pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong dan mantan pebulu tangkis negeri Gingseng, Lee Yong Dae yang makan bersama dengan Presiden Joko Widodo. Hal itu diketahui melalui laporan Han Kyung dalam artikelnya.

Media Korsel itu pun memuat artikel soal kunjungan Presiden Jokowi ke Korea Selatan. Sebagaiaman diketahui, Jokowi ditemani Ibu Negara Iriana dan beberapa menteri mengunjungi tiga negara Asia Timur, yaitu China, Jepang, dan Korea Selatan.

(Lee Yong Dae, legenda bulu tangkis Korea Selatan)

Fokus kunjungan ini adalah peningkatan kerja sama ekonomi, khususnya perdagangan dan investasi. Rombongan Jokowi telah menyelesaikan kunjungan ke China dan Jepang. Pada Kamis, 28 Juli 2022 rombongan Jokowi pun tiba di Korea Selatan.

Rombongan Presiden Jokowi disambut Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol untuk makan malam bersama. Momentum makan bersama itu jadi yang sorotan publik.

Sebab, bukan hanya Presiden Jokowi beserta rombongan saja. Namun, ada sosok pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong dan legenda bulu tangkis Korea Selatan, Lee Yong Dae, yang turut hadir dalam jamuan makan malam tersebut.

β€œPelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dan mantan pemain tim nasional bulutangkis Lee Yong Dae, yang meraih popularitas besar di Indonesia, juga menghadiri acara makan malam terebut dan menarik perhatian,” tulis Han Kyung dalam laporannya, dilansir Jumat (29/7/2022).

Baik Shin Tae-yong maupun Lee Yong Dae memang memiliki kerekatan dengan masyarakat Tanah Air. Bagaimana tidak, keduanya punya penggemar banyak di Indonesia.

Shin Tae-yong diketahui melatih Timnas Indonesia dan berhasil mengubah gaya permainan sepakbola Indonesia. Sementara Lee Yong Dae pun punya banyak fans di Indonesia. Ia dikenal jadi momok menakutkan bagi wakil Indonesia, acap kali berlaga di turnamen bulu tangkis internasional.

Tak heran bila keduanya juga ikut dalam jamuan makan malam kenegaraan Indonesia dan Korea Selatan. Selain makan malam bersama, Erick Thohir selaku Menteri BUMN juga berfoto bersama Presiden Jokowi dan Shin Tae-yong.

Ia pun mengunggahnya ke Instagram pribadinya, @erickthohir. Dirinya membuat keterangan bahwa ia sangat senang makan malam bersama Presiden Jokowi, Presiden Korea Selatan, dan Shin Tae-yong.

β€œSaat menghadiri jamuan makan malam dari Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol, saya dan Bapak Presiden @jokowi mengabadikan momen bersama @shintaeyong7777. Pelatih asal Korea Selatan yang mempunyai andil besar atas kemajuan timnas sepakbola Indonesia. Thank you for the dinner, Mr. President @sukyeol.yoon!” tulis Erick Thohir di kolom caption.