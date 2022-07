PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sedang pulang kampung ke Korea Selatan. Ternyata, juru taktik asal Korea Selatan itu berkesempatan untuk berjumpa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri BUMN, Erick Thohir, di Negeri Gingseng.

Mereka bahkan berfoto bersama. Itu diketahui dari unggahan Erick Thohir di instagram-nya, @erickthohir, Kamis (28/7/2022). Kolom komentar unggahan itu pun dipenuhi oleh netizen Tanah Air yang cukup terkejut dengan foto Shin Tae-yong, Jokowi, dan Erick Thohir.

“Saat menghadiri jamuan makan malam dari Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol, saya dan Bapak Presiden @jokowi mengabadikan momen bersama @shintaeyong7777. Pelatih asal Korea Selatan yang mempunyai andil besar atas kemajuan timnas sepakbola Indonesia. Thank you for the dinner, Mr. President @sukyeol.yoon!” tulis Erick Thohir pada keterangan foto tersebut.

“Wow keren,” tulis @lintang.gersang di kolom komentar.

“Idola Semua,” tambah @rama_supardy.

“Mantul bravo,” ungkap @merpinpakpahan.

Sebagaimana diketahui, Jokowi ditemani Ibu Negara Iriana dan beberapa menteri mengunjungi tiga negara Asia Timur, yaitu China, Jepang, dan Korea Selatan. Fokus kunjungan ini adalah peningkatan kerja sama ekonomi, khususnya perdagangan dan investasi.

Rombongan Jokowi telah menyelesaikan kunjungan ke China dan Jepang. Pada hari ini, Kamis (28/7/2022), rombongan Jokowi pun tiba di Korea Selatan.

Rombongan Jokowi disambut Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol, dalam jamuan makan malam. Dalam momen itu, Jokowi dan Erick Thohir bertemu, lalu berfoto dengan Shin Tae-yong.

Berdasarkan keterangan pada foto tersebut, Erick Thohir mengapresiasi kinerja apik Shin Tae-yong yang menangani Timnas Indonesia, mulai dari U-19 hingga senior. Tangan dingin mantan Pelatih Timnas Korea Selatan itu terbukti ampuh untuk meningkatkan performa Skuad Garuda.

Meski belum memberikan gelar juara untuk pencinta sepakbola Tanah Air, Shin Tae-yong mampu meningkatkan permainan Timnas Indonesia. Selain permainan, mental Timnas Indonesia pun menjadi lebih kuat di bawah asuhan Shin Tae-yong. Itu membuat pencinta sepakbola Tanah Air mendukung Shin Tae-yong untuk tetap menangani Timnas Indonesia. Apalagi, beberapa agenda besar menanti Timnas Indonesia U-19 dan senior. Shin Tae-yong diharapkan mampu memimpin Timnas Indonesia mengukir prestasi tertinggi pada beberapa agenda selanjutnya. Target paling realistis untuk Shin Tae-yong saat ini adalah juara Piala AFF 2022.