PERTANDINGAN pra-musim tim-tim sepak bola terkenal asal Eropa yang bertajuk Battle of Champions 2022 kini sudah dimulai. Laga ini menjadi salah satu pertandingan sepak bola yang paling ditunggu-tunggu oleh penggemar sepak bola di tahun ini.

Sejumlah klub terkenal asal Eropa, seperti Chelsea, Inter Milan, AC Milan, dan yang lainnya akan meramaikan pertandingan tersebut. Battle of Champions sendiri sudah dimulai sejak 16 Juli 2022 lalu, dan akan berakhir pada 7 Agustus 2022.

Pada hari ini, tanggal 21 Juli 2022, akan ada pertandingan antara Bayer Leverkusen vs Udinese. Pertandingan berlanjut hari Sabtu, 23 Juli 2022, dengan Borussia Dortmund vs Villarreal di pukul 00.00 WIB, Zalaegerszeg vs Milan di pukul 23.00 WIB, dan Rennes vs Aston Villa di pukul 23.00 WIB.

Sementara itu, di hari Minggu, klub Roma vs Nice pada pukul 00.30 WIB dini hari. Untuk menyaksikannya secara langsung, Anda bisa streaming Soccer Channel di Vision+.

“Sepanjang tahun, Vision+ menyiarkan berbagai program olahraga dari seluruh dunia yang banyak diminati oleh pemirsa, salah satunya sepak bola. Dengan berbagai channel olahraga yang lengkap, pelanggan Vision+ tak perlu khawatir ketinggalan pertandingan olahraga favorit mereka, terutama dengan adanya fitur catch up selama 7 hari ke belakang,” ujar Clarissa Tanoesoedibjo selaku Managing Director Vision+. Untuk menikmati berbagai konten di Vision+, Anda bisa berlangganan Vision+ Premium yang memiliki berbagai original series, Video on Demand dari berbagai genre, serta channel lokal dan internasional dengan film dan program TV kelas dunia. Untuk menikmati konten lengkap dengan berbagai pertandingan olahraga, Anda bisa berlangganan Vision+ Premium with Sports dengan tambahan channel olahraga yang lengkap. Unduh Vision+ sekarang di Google Play Store dan App Store di sini atau kunjungi www.visionplus.id. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Vision+, silakan ikuti akun media sosial resmi Vision+ di @visionplusid (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok), atau WhatsApp ke 0888 8000 00. Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere! #Visionplus #BattleofChampions #SoccerChannel