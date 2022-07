KUALA LUMPUR - Indonesia dipastikan menjadi salah satu dari empat calon tuan rumah Piala Asia 2023. Menariknya, dari empat calon tersebut, hanya Indonesia dan Korea Selatan yang terlihat paling difavoritkan untuk menggelar Piala Asia 2023, sementara Australia dan Qatar terlihat tak terlalu banyak yang mendukung.

Seperti diketahui sebelumnya, Federasi Sepakbola Asia telah mengumumkan empat negara telah mengajukan diri menjadi tuan rumah Piala Asia 2023. Pasalnya, turnamen ini memang belum menemukan tuan rumah yang pasti.

Sebelumnya, China yang harusnya menjadi tuan rumah, telah resmi undur diri karena alasan pandemi Covid-19. Dengan demikian, AFC mencari kandidat baru untuk bersedia menjadi tuan rumah.

Muncullah empat negara yang telah bersedia yaitu Australia, Indonesia, Korea Selatan, dan Qatar. Dalam pernyataan resminya, AFC telah menerima persyaratan dan akan mempertimbangkan terlebih dahulu pengajuan itu, kemudian memutuskannya pada 17 Oktober 2022 mendatang.

"Sesuai dengan proses lelang, Peraturan Lelang didistribusikan ke MA pada 17 Juni 2022, dan batas waktu MA Lelang untuk menyerahkan dokumen Penawaran ditetapkan pada 31 Agustus 2022," tulis keterangan AFC, dilansir dari laman resminya, Senin (18/7/2022).

"Setelah itu, evaluasi keseluruhan dari penawaran akan dilakukan oleh Administrasi AFC sebelum pemilihan dan pengumuman tuan rumah kompetisi 24 tim oleh Komite Eksekutif AFC pada 17 Oktober 2022," tambah pernyataan tersebut.

Di tengah-tengah kabar tersebut, netizen justru ramai berkomentar pada unggahan Instagram AFC mengenang empat kandidat tersebut. Menariknya, dari komentar yang ada, kebanyakan mereka menjagokan Indonesia dan Korea Selatan untuk menjadi tuan rumah.

