MEDIA Vietnam, The Thao 247, membocorkan hasil investigasi AFF soal dugaan praktik sepakbola gajah di matchday pamungkas Grup A Piala AFF U-19 2022 yang mempertemukan Timnas Vietnam U-19 vs Timnas Thailand U-19, Minggu 10 Juli 2022 malam WIB. The Thao 247 menyebut hasil dari investigasi itu menyimpulkan bahwa laga Vietnam vs Thailand bersih dari dugaan main mata.

“PSSI mengajukan gugatan kepada AFF dan menuntut mengadakan investigasi laga Timnas Vietnam U-19 melawam Timnas Thailand U-19. Karena belum mendapatkan jawaban yang memuaskan, PSSI mengajukan keberatan ke AFC dan juga FIFA,” tulis The Thao 247.

(Ada dugaan main mata di laga Timnas Vietnam U-19 vs Timnas Thailand U-19)

“Namun, setelah semuanya, jawaban yang diterima PSSI mendapatkan hasil yang sama, yakni laga Timnas Vietnam U-19 vs Timnas Thailand U-19 benar-benar bersih,” lanjut The Thao 247.

Hanya saja, kabar yang disampaikan The Thao 247 belum valid 100 persen. Sebab, PSSI sendiri belum mengabarkan ke publik apa respons AFF setelah PSSI mengajukan protes kepada mereka.

Sekadar diketahui, PSSI mengajukan keberatan ke AFF pada Selasa, 12 Juli 2022. PSSI melakukan protes karena Vietnam dan Thailand dinilai tidak mengindahkan azas fair play saat bersua di laga penentuan Grup A Piala AFF U-19 2022.

Tahu hanya butuh hasil imbang 1-1 untuk lolos ke semifinal Piala AFF U-19 2022, kedua tim mengendurkan serangan ketika pertandingan menyisakan 14 menit. Hal itulah yang menjadi poin keberatan PSSI.

Terlepas dari apa respons AFF nantinya, Vietnam dan Thailand sudah tak bisa melanjutkan kiprahnya di Piala AFF U-19 2022. Sebab, kedua tim di luar dugaan tumbang di semifinal Piala AFF U-19 2022. (Timnas Vietnam U-19 kalah 0-3 dari Malaysia di semifinal Piala AFF U-19 2022. (Foto: Aldi Chandra/MNC Portal Indonesia) Vietnam dan Thailand melakoni laga semifinal Piala AFF U-19 2022 pada Rabu, 13 Juli 2022. Vietnam dijadwalkan bertemu Malaysia di Stadion Patriot Candrabhaga pada pukul 15.30 WIB. Kemudian pada pukul 20.00 WIB, giliran laga Thailand vs Laos yang dilangsungkan di venue yang sama. Secara kualitas, Timnas Vietnam U-19 dan Timnas Thailand U-19 masih di atas lawan-lawannya, sehingga diprediksi lolos ke partai puncak. Namun, di luar dugaan kedua tim justru tumbang dari lawan-lawannya. Timnas Vietnam U-19 dipermalukan Timnas Malaysia U-19 dengan skor 0-3. Sementara itu, Timnas Thailand U-19 dikalahkan Timnas Laos U-19 dengan skor 0-2.