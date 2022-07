BEKASI – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Vietnam U-19, Dinh The Nam dipaksa untuk mundur dari jabatannya usai hasil yang memalukan di Piala AFF U-19 2022. Pasalnya Vietnam U-19 yang dijagokan juara, justru tumbang di semifinal dari Malaysia U-19.

Menurut laporan media Vietnam, VnExpress, desakkan itu pun datang dari para fans Vietnam yang merasa Dinh The Nam telah gagal membuat The Golden Star Muda tampil apik di Piala AFF U-19 2022. Banyak pendukung Vietnam yang merasa Dinh The Nam tak bisa membimbing dengan sangat baik.

Suporter Vietnam menilai Timnas Vietnam U-19 kerap memandang rendah lawan-lawannya. Hal itu dirasa merupakan cara yang salah dan Dinh The Nam dirasa bertanggung jawab atas sikap yang diperlihatkan para pemain Timnas Vietnam U-19.

β€œPara pemain Timnas Vietnam U-19 terlihat sangat subyektif. Mereka juga kerap memandang rendah lawan-lawannya. Sehingga karena hal itu mereka dapat dikalahkan Malaysia,” ungkap salah satu fans Vietnam yang dikutip dari media VnExpress, Kamis (14/7/2022).

Dinh The Nam pun dilaporkan VnExpress sebagai pelatih yang kurang bisa menginspirasi para pemain. Jadi, karena itulah Dinh The Nam dituntut mundur oleh para pencinta sepakbola Vietnam.

Vietnam U-19 sendiri sejatinya tampil baik di Piala AFF U-19 2022, terutama di fase grup. Tergabung di Grup A bersama Timnas Indonesia U-19, Thailand U-19, Myanmar U-19, Filipina U-19, dan Brunei Darussalam U-19, Vietnam U-19 lolos dengan status juara grup.

Dari lima laga yang dimainkan di fase grup Piala AFF U-19 2022, Dinh The Nam mampu membuat Vietnam U-19 menang di tiga pertandingan. Dua sisanya berakhir imbang, tepatnya 0-0 saat melawan Timnas Indonesia U-19 dan 1-1 ketika melawan Thailand U-19.

Berstatus juara Grup A, Vietnam U-19 lantas semakin dijagokan untuk juara Piala AFF U-19 2022. Namun secara mengejutkan mereka justru tumbang dari Malaysia U-19. Pertandingan semifinal Piala AFF U-19 2022 itu berlangsung pada Rabu 13 Juli 2022. Vietnam U-19 dibantai 0-3 oleh Malaysia di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi. Pada laga lainnya, kejutan pun terjadi. Thailand U-19 yang juga dijagokan juara justru tumbang 0-2 dari Laos U-19. Dengan begitu, Malaysia U-19 dan Laos U-19 yang berasal dari Grup B akan saling bertarung untuk memperebutkan juara. Final Piala AFF U-19 2022 akan berlangsung di Stadion Patriot Candrabhagam pada Jumat 15 Juli 2022 pukul 20.00 WIB. Sementara itu lokasi dan hari yang sama, Vietnam U-19 akan bertarung kembali dengan Thailand U-19 untuk memperebutkan peringkat ketiga.