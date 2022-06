RONALDINHO telah tiba di Indonesia, Jumat (24/6/2022), sore WIB. Legenda sepakbola Brasil dan Barcelona itu pun disambut oleh bos RANS Nusantara FC, Rudi Salim dan Raffi Ahmad, seperti yang tampak di @rans.nusantara.

Kehadiran Ronaldinho untuk mengikuti berbagai acara di Indonesia. Salah satunya adalah rilis jersey RANS Nusantara FC untuk Liga 1 2022-2023.

"Selamat datang di Indonesia @ronaldinho. Selamat bergabung di RANS Family!"tulis instagram RANS Nusantara FC, Jumat (24/6/2022).

"Ayo jangan lewatkan acara malam ini grand launching jersey with Ronaldinho pukul 21.30 WIB di Youtube RANS Entertainment. See you!" tambah akun itu.

Setelah menghadiri acara launching jersey RANS Nusantara FC di Jakarta, Ronaldinho akan bertolak ke Malang, Jawa Timur. Legenda sepakbola Brasil itu akan bermain untuk RANS Nusantara FC dalam ajang trofeo yang juga diikuti Arema FC dan Persik Kediri.

Rencananya ajang itu akan digelar di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Minggu (26/6/2022). Selain itu, Ronaldinho juga akan memberikan coaching clinic serta meet and greet dengan para penggemar selama di Indonesia. Semua kegiatan Ronaldinho di Indonesia bertujuan untuk menyuntikkan motivasi kepada para generasi muda sepakbola Indonesia. Semoga, kedatangan Ronaldinho memberi dampak positif untuk sepakbola Indonesia secara keseluruhan.