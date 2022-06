JADWAL lengkap Kualifikasi Piala Asia 2023 hari ini, akan dibahas Okezone. Sebagaimana diketahui, matchday terakhir Grup A hingga F akan berlangsung pada hari ini, Selasa (14/6/2022), waktu setempat.

Hanya pertandingan Timnas Indonesia yang akan berlangsung pada Rabu 15 Juni 2022, pukul 02.15 WIB. Nah, Timnas Indonesia, yang tergabung di Grup A, akan melawan Nepal di Stadion Jaber Al-Ahmad International, Kuwait.

Perlu diketahui, Timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Asia 2023. Berdasarkan klasemen sementara Grup A, Yordania ada di posisi pertama dengan koleksi enam poin dan selisih gol tiga. Sementara itu, Timnas Indonesia ada di posisi kedua dengan koleksi tiga poin dan selisih gol nol.

Di bawah Timnas Indonesia, ada Kuwait (posisi tiga, tiga poin, dan selisih gol dua) dan Nepal (posisi keempat, nol poin, dan selisih gol minus lima). Sekadar informasi, posisi di klasemen ini ditentukan oleh jumlah poin, head to head, selisih gol, agresivitas gol, dan poin fair play.

Timnas Indonesia bersaing dengan Yordania dan Kuwait untuk lolos ke piala Asia 2023 sebagai perwakilan Grup A. Perlu diketahui, hanya enam juara grup dan lima runner-up terbaik yang akan lolos dari Kualifikasi Piala Asia 2023 ke putaran final.

Timnas Indonesia masih berpeluang lolos sebagai juara grup atau lima runner-up terbaik meski nasibnya bergantung pada pertandingan lain. Selain pertandingan Timnas Indonesia kontra Nepal, ada tiga laga lain yang menentukan nasib Skuad Garuda, yaitu Kuwait vs Yordania (Grup A) Palestina vs Filipina (Grup B), dan Malaysia vs Bangladesh (Grup E).

Pertandingan Kuwait vs Yordani akan memengaruhi posisi akhir Timnas Indonesia di Grup A. Jika Timnas Indonesia menang besar atas Nepal dan Yordania kalah tipis (0-1) dari Kuwait, Skuad Garuda berpeluang finis sebagai juara grup.

Kondisi ini membuat klasemen mini akan tercipta di antara Timnas Indonesia, Kuwait, dan Yordania yang sama-sama mengoleksi enam poin. Patut dicatat, hasil pertandingan ketiga tim itu kontra Nepal tidak dihitung dalam klasemen mini ini.

Dalam klasemen mini, Timnas Indonesia akan finis sebagai juara Grup A dan Kuwait di posisi kedua. Meski koleksi poin dan selisih gol di antara ketiga tim sama (nol), Timnas Indonesia unggul head to head atas Kuwait sehingga berhak atas posisi pertama.

Namun, skenario ini amat bergantung pada jumlah gol yang tercipta dalam pertandingan. Jika Kuwait menghajar Yordania 2-1 atau lebih besar, seperti 3-2, 4-3, dan seterusnya, serta Timnas Indonesia menang atas Nepal, Skuad Garuda finis ketiga karena sebelumnya takluk 0-1 dari Yordania sehingga kalah head to head.

Sementara itu, pertandingan Palestina vs Filipina dan Malaysia vs Bangladesh dapat memengaruhi posisi Timnas Indonesia di klasemen mini runner-up terbaik. Berdasarkan klasemen runner-up Kualifikasi Piala Asia 2023 terkini, Timnas Indonesia ada di posisi keenam dengan koleksi tiga poin dan selisih gol nol. Skuad Garuda ada di bawah Malaysia (posisi kelima, tiga poin, selisih gol satu), Filipina (posisi keempat, empat poin, selisih gol satu), India (posisi ketiga, enam poin, selisih gol tiga), Kirgizstan (posisi kedua, enam poin, selisih gol tiga), dan Thailand (posisi pertama, enam poin, selisih gol lima). Perlu diketahui, acuan untuk klasemen mini runner-up terbaik adalah jumlah poin, selisih gol, agresivitas gol, dan poin fair play. Jadi, Timnas Indonesia ada di posisi yang tidak menguntungkan. Selain harus menang besar atas Nepal dan menjadi runner-up Grup A, Timnas Indonesia juga mengharapkan hasil buruk diraih Malaysia dan Filipina. Sebab, Timnas Indonesia paling berpeluang menggusur dua tim itu dari lima besar klasemen mini runner-up terbaik. Berikut jadwal lengkap Kualifikasi Piala Asia 2023 hari ini: Selasa (14/6/2022) Palestina vs Filipina, pukul 11.30 WIB Yaman vs Mongolia, pukul 16.00 WIB Bahrain vs Turkmenistan, pukul 16.15 WIB Myanmar vs Singapura, pukul 17.30 WIB Afganistan vs Kamboja, pukul 18.30 WIB Maladewa vs Sri Lanka, pukul 19.00 WIB Malaysia vs Bangladesh, pukul 20.00 WIB India vs Hong Kong, pukul 22.00 WIB Kirgizstan vs Tajikistan, pukul 22.00 WIB Uzbekistan vs Thailand, pukul 22.30 WIB Yordania vs Kuwait, pukul 23.15 WIB Rabu, 15 Juni 2022 Timnas Indonesia vs Nepal, pukul 02.15 WIB